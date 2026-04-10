Eishockey
DEB-Team: Bundestrainer Kreis startet mit vier Debütanten in die WM-Vorbereitung
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 53 Sek • Ab 12
Bundestrainer Harold Kreis hat seinen Kader für die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz bekanntgegeben. Er setzt auf vier Debütanten.
Mit vier Debütanten startet Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis in die Vorbereitung auf die WM in der Schweiz.
Die Nürnberger Samuel Dove-McFalls und Thomas Heigl, der Ingolstädter Johannes Krauß und der Bremerhavener Rayan Bettahar stehen erstmals im 25-köpfigen Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die ersten Testspiele am 16. und 17. April in Tschechien. Der gebürtige Kanadier Dove-McFalls war in der abgelaufenen DEL-Saison der beste deutsche Torschütze.
Fehlen wird zunächst Stürmer Dominik Kahun (HC Lausanne/Schweiz) wegen eines grippalen Infekts. Auch Co-Trainer Alexander Sulzer (Fischtown Pinguins) stößt erst im weiteren Verlauf der Vorbereitung auf das Turnier in Zürich und Fribourg (15. bis 31. Mai) zum Team.
Zwei WM-Tests in Karlsbad
Prominenteste Spieler im Kader, in dem die Halbfinalisten der DEL-Playoffs sowie die Überseeprofis noch fehlen, sind die 2023er-Vizeweltmeister Leon Hüttl (ERC Ingolstadt) und Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters). Die Mannschaft trifft sich am kommenden Montag und reist nach Karlsbad, wo die beiden ersten WM-Tests auf dem Programm stehen.
"Es sind Spieler dabei, die die internationale Bühne bereits kennen und wissen, was auf diesem Niveau gefordert ist, gemeinsam mit jungen Akteuren, die sich empfehlen wollen", sagte Kreis: "Die Spiele gegen Tschechien sind für uns der richtige Einstieg. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns auf einem hohen Niveau fordert."
Weitere Gegner in der Vorbereitung sind die Slowakei am 23. und 25. April in Kaufbeuren und Augsburg, Österreich am 30. April in Zell am See und am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen sowie die USA am 10. Mai bei der Generalprobe in Mannheim. Die WM beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.
Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DFB):
Torhüter: Leon Hungerecker (Fischtown Pinguins), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)
Verteidiger: Rayan Bettahar (Fischtown Pinguins), Arkadiusz Dziambor (Schwenninger Wild Wings), Leon Hüttl, Philipp Preto (beide ERC Ingolstadt), Julius Karrer, Marcus Weber (beide Nürnberg Ice Tigers), Adrian Klein (Straubing Tigers), Fabrizio Pilu (Augsburger Panther)
Stürmer: Alexander Blank (Augsburger Panther), Tim Brunnhuber, Tim Fleischer, Elis Hede, Danjo Leonhardt, Stefan Loibl (alle Straubing Tigers), Julian Chrobot (Grizzlys Wolfsburg), Samuel Dove-McFalls, Thomas Heigl (beide Nürnberg Ice Tigers), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Nino Kinder, Nicolas Krämmer (beide Fischtown Pinguins), Philipp Krauß, Johannes Krauß (beide ERC Ingolstadt)
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