DEB-Team: Bundestrainer Kreis startet mit vier Debütanten in die WM-Vorbereitung

Auf Joyn ansehen DEB-Auswahl feiert bei Eishockey-WM Kantersieg gegen Lettland Videoclip • 53 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bundestrainer Harold Kreis hat seinen Kader für die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz bekanntgegeben. Er setzt auf vier Debütanten.

Mit vier Debütanten startet Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis in die Vorbereitung auf die WM in der Schweiz. Die Nürnberger Samuel Dove-McFalls und Thomas Heigl, der Ingolstädter Johannes Krauß und der Bremerhavener Rayan Bettahar stehen erstmals im 25-köpfigen Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die ersten Testspiele am 16. und 17. April in Tschechien. Der gebürtige Kanadier Dove-McFalls war in der abgelaufenen DEL-Saison der beste deutsche Torschütze. DEL-Playoffs: Eisbären Berlin mit Ausrufezeichen gegen Kölner Haie - Mannheim feiern Overtime-Sieg Fehlen wird zunächst Stürmer Dominik Kahun (HC Lausanne/Schweiz) wegen eines grippalen Infekts. Auch Co-Trainer Alexander Sulzer (Fischtown Pinguins) stößt erst im weiteren Verlauf der Vorbereitung auf das Turnier in Zürich und Fribourg (15. bis 31. Mai) zum Team.

Zwei WM-Tests in Karlsbad Prominenteste Spieler im Kader, in dem die Halbfinalisten der DEL-Playoffs sowie die Überseeprofis noch fehlen, sind die 2023er-Vizeweltmeister Leon Hüttl (ERC Ingolstadt) und Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters). Die Mannschaft trifft sich am kommenden Montag und reist nach Karlsbad, wo die beiden ersten WM-Tests auf dem Programm stehen. "Es sind Spieler dabei, die die internationale Bühne bereits kennen und wissen, was auf diesem Niveau gefordert ist, gemeinsam mit jungen Akteuren, die sich empfehlen wollen", sagte Kreis: "Die Spiele gegen Tschechien sind für uns der richtige Einstieg. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns auf einem hohen Niveau fordert." Weitere Gegner in der Vorbereitung sind die Slowakei am 23. und 25. April in Kaufbeuren und Augsburg, Österreich am 30. April in Zell am See und am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen sowie die USA am 10. Mai bei der Generalprobe in Mannheim. Die WM beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.

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