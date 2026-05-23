Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im sechsten Spiel trifft Deutschland auf Österreich. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.

Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz und einer Pleite im Penalty-Shootout gegen die USA darf sich das DEB-Team keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, doch das Spiel gegen Österreich ist im Hinblick auf den möglichen Viertelfinal-Einzug richtungsweisend.

ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.