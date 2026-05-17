Eishockey-WM live: Deutschland - Schweiz im kostenlosen Livestream und Free-TV

Am 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. Im dritten Spiel trifft Deutschland auf die Schweiz. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machen Hoffnung.

Nach den beiden Niederlage gegen Finnland und Lettland steht das DEB-Team am Montag gegen die Schweiz (ab 20 Uhr live auf ProSieben und Joyn) schon mächtig unter Druck.

Vor der WM waren die letzten Eindrücke doch durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung. Doch der Start in die WM missglückte dann doch ziemlich.

ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.