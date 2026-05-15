Eishockey-WM: Schweiz gelingt Revanche gegen USA und Traumstart in Heim-Turnier

Die Schweiz startet erfolgreich in die Heim-WM und fügt Weltmeister und Olympiasieger USA die erste Niederlage bei. Auch Tschechien sendet direkt ein Zeichen.

Die Schweiz hat Eishockey-Olympiasieger USA gestürzt und zum Auftakt der Heim-WM eine kleine Revanche gefeiert. Der Gastgeber gewann beim Vorrundenstart in Zürich die Neuauflage des Vorjahresfinals gegen den ersatzgeschwächten Titelverteidiger in der deutschen Gruppe A mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

NHL-Profi Pius Suter (3.), Sven Andrighetto (12.) und Ken Jäger (57.) lösten in der ausverkauften Swiss Life Arena große Euphorie im eigenen Land aus, das nach zwei Finalniederlagen nacheinander und vier Silbermedaillen seit 2013 nach dem ersehnten ersten Titelgewinn lechzt. Alex Steeves (49.) erzielte den Treffer für das US-Team.

Im vergangenen Jahr hatten die Schweizer das WM-Endspiel dramatisch in der Verlängerung gegen die USA (0:1) verloren. Damals noch unter Trainer Patrick Fischer, der nach dem Skandal um ein gefälschtes Corona-Impfzertifikat vor dem Heim-Turnier gehen musste.