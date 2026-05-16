Nach der Auftaktpleite des DEB-Teams bei der WM macht Moritz Seider die Probleme der Mannschaft deutlich.

Gut mitgespielt, aber keine Punkte geholt: Moritz Seider ärgerte sich nach der Auftaktniederlage bei der Eishockey-WM über eine vertane Chance. "Es gibt viel Positives, was man mitnehmen kann", sagte der Kapitän nach dem 1:3 in Zürich gegen den Olympiadritten Finnland, "aber die Frustration überwiegt natürlich, weil wir Punkte gegen eine schlagbare finnische Mannschaft liegen gelassen haben."

Dass es für die stark ersatzgeschwächte Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis nicht zu einem Überraschungserfolg gereicht hatte, lag vor allem am schlechten Spiel der "Special Teams". "Überzahl, Unterzahl, wenn du da einen schießt, dort einen verteidigst, dann bist du dran", sagte Seider, "das war eiskalt der Unterschied."

Während die Finnen ihre ersten beiden Powerplays zu Toren nutzten, blieb das Team von Bundestrainer Harold Kreis in zehn Minuten Überzahl ohne Erfolg. Lediglich zwei Großchancen durch NHL-Stürmer Joshua Samanski brachte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zustande.