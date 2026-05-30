Fußball
Champions League: Pressestimmen zum Triumph von Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal - "Doppelpack für die Geschichtsbücher"
Veröffentlicht:von SID
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Champions League - Fans zerreißen Arsenal vs. PSG: "Verbrechen am Fußball"
Videoclip • 02:10 Min
Paris Saint-Germain hat durch einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Arsenal den Titel in der Champions League verteidigt. ran zeigt die Pressestimmen zum Endspiel von Budapest.
Der Henkelpott bleibt in Paris!
Am Samstagabend hat Paris Saint-Germain durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigt.
Nach 120 intensiven Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Luis Enrique im Elfmeter-Krimi schlussendlich durch.
Entsprechend wird PSG vor allem von der französischen Presse nach dem Coup von Budapest gefeiert. ran zeigt die Pressestimmen zum Endspiel von Budapest.
Frankreich
L'Equipe: "Paris ist legendär. Ein Doppelpack für die Geschichtsbücher."
Le Figaro: "Paris schreibt Geschichte. Ein Jahr nach dem Gewinn seiner ersten Champions League gelang PSG das Kunststück, den Titel zu verteidigen. Diesmal war es jedoch kein leichtes Unterfangen."
Le Parisien: "Für immer in die Geschichte eingegangen! PSG gewinnt nach dramatischem Finale gegen Arsenal."
Großbritannien
The Telegraph: "Arsenal verliert das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen nach Gabriels katastrophalem Fehlschuss. Der letzte Akt dieser denkwürdigen Saison war, dass Arsenals Fels in der Verteidigung, Gabriel Magalhaes, den letzten Elfmeter weit über das Tor von Paris Saint-Germain schoss."
The Sun: "Die Gunners erleiden eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen."
Daily Mirror: "Pech und Herzschmerz"
Italien
La Gazzetta dello Sport: "Doppelter Triumph für PSG!"
Tuttosport: "Die Unbesiegbaren, PSG ist wieder der Meister Europas."
Spanien
Marca: "Luis Enrique führt PSG auf den Olymp der Champions League"
AS: "Luis Enrique hat es wieder geschafft!"
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