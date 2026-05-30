Paris Saint-Germain hat durch einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Arsenal den Titel in der Champions League verteidigt. ran zeigt die Pressestimmen zum Endspiel von Budapest.

Der Henkelpott bleibt in Paris!

Am Samstagabend hat Paris Saint-Germain durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigt.

Nach 120 intensiven Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Luis Enrique im Elfmeter-Krimi schlussendlich durch.

Entsprechend wird PSG vor allem von der französischen Presse nach dem Coup von Budapest gefeiert. ran zeigt die Pressestimmen zum Endspiel von Budapest.