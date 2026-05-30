Paris Saint-Germain hat durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Arsenal den Titel in der Champions League verteidigt. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Im Elfmeterschießen versagten dann aufseiten der Londoner Eberechi Eze und Gabriel Magalhaes die Nerven, sodass die Gunners nach der Premier-League-Meisterschaft keinen weiteren Titel holen konnten.

Nachdem Kai Havertz die Franzosen zunächst durch sein Führungstor in der sechsten Minute schockte, kam PSG zurück. Ousmane Dembele traf in der 65. Minute per Elfmeter zum Ausgleich für die spielbestimmenden Franzosen.

Paris Saint-Germain hat am Samstagabend in der ungarischen Hauptstadt durch den 4:3-Sieg im Elfmeterschießen den Titel in der Champions League verteidigt.

Desire Doue (Paris Saint-Germain): "Ich kann es gar nicht in Worte fassen, es ist unglaublich. Ich habe davon geträumt, wieder im Finale zu stehen."

Luis Enrique (Trainer Paris Saint-Germain): "Ich bin komplett erschöpft, aber ich freue mich. Es ist eine Mischung aus allem. Wir haben es verdient, die Fans, die Mannschaft, das ganze Team. Es war ein hartes Stück Arbeit gegen Arsenal. Sie wollten das Spiel kontrollieren, standen tief, aber wir haben es geschafft."

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain): "Es waren Krämpfe", sagte er zu seiner Auswechslung. "Es ist ein großer Abend. Wir haben diese Saison hart gearbeitet, und wir werden es genießen."

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

… zum Spiel: "Es war vielleicht das schwierigste Spiel, weil wir sehr früh das Gegentor bekommen haben. In einem Finale ist es schwierig, zurückzukommen. Aber deshalb sind wir Champions: weil wir es geschafft haben. Heute sind wir sehr glücklich, dass wir wieder gewonnen haben."

… zu seiner Rolle: "Arsenal hat sehr gut verteidigt. Wenn ich den Ball hatte, war ich oft gegen drei Spieler. Aber ich habe den Elfmeter herausgeholt und darauf bin ich stolz. Es ist egal, ob du selbst triffst oder nicht. Du musst einfach der Mannschaft helfen. Ich glaube, ich habe dem Team geholfen."

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

… zur Titelverteidigung: "Es ist eine Sache, den Titel einmal zu gewinnen. Aber ihn direkte erneut zu gewinnen, ist nicht einfach. Das schaffen nicht viele. Wir sind wirklich stolz. Wir wussten, dass wir es schaffen können und wir haben es geschafft."

… zu Luis Enrique: "Der Trainer ist der große Boss des Klubs, gemeinsam mit dem Präsidenten und Luis Campos. Wir folgen ihm, wir vertrauen ihm. Seit dem ersten Tag hat er uns gezeigt, dass das Team wichtiger ist als der einzelne Spieler. Wir sind nicht nur ein Team, wir sind eine Familie. Die Spieler verstehen sich auf dem Platz und außerhalb des Platzes sehr gut."