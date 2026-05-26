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Der Olympiasieger schafft es doch noch ins Viertelfinale der Eishockey-WM: Die USA besiegen Österreich und buchen das letzte Ticket für die K.-o.-Runde.

Der bislang enttäuschende Titelverteidiger USA hat es doch noch ins Viertelfinale der Eishockey-WM in der Schweiz geschafft.

Das Team um Olympiasieger Matthew Tkachuk besiegte zum Abschluss der Vorrunde Österreich mit 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) und sicherte sich in der deutschen Gruppe A in Zürich den letzten Platz für die K.o.-Runde.

Im Viertelfinale kommt es am Donnerstag in Fribourg damit zur Neuauflage des Olympiafinales gegen Rekordweltmeister Kanada mit Superstar Sidney Crosby.

Allerdings sind beide Teams deutlich schwächer besetzt als bei den Winterspielen in Mailand mit allen Stars. Vor allem die US-Auswahl ist vom Papier her die schlechteste seit vielen Jahren.