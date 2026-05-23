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Eishockey-WM 2026: So kommt Deutschland ins Viertelfinale - Steigen die Chancen durch den Sieg gegen Österreich?

Aktualisiert:

von ran.de

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Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team lässt Frust an Ungarn aus

Videoclip • 01:53 Min

Deutschland bangt bei der Eishockey-WM 2026 um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Chancen hat das DEB-Team noch?

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 6:2 gegen Österreich gewonnen. Durch den Sieg steht die Mannschaft derzeit mit 7 Punkten auf dem 4. Platz.

Vor dem Spiel musste die DEB-Auswahl allerdings einen bösen Rückschlag im Kampf ums Viertelfinale hinnehmen.

Denn durch den Sieg Lettlands gegen Weltmeister USA sind die Aussichten der Mannen von Bundestrainer Harold Kreis nur noch minimal.

Lettland rangiert aktuell mit 6 Punkten auf dem 5. Platz - vor den USA, die 5 Punkte aufweisen.

Da sowohl Lettland und die USA noch auf die deutlich schwächer eingestuften Teams aus Großbritannien und Ungarn (Lettland) und Ungarn und Österreich (USA) treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Nationen nicht 6 Punkte einfahren gering.

Klar ist: Die deutsche Mannschaft benötigt nach den bisherigen sieben Punkten noch einen Sieg nach regulärer Spielzeit gegen Großbritannien.

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Eishockey-WM: Wie wird der Punkt gegen die USA entscheidend?

Weiteres Problem: Die USA dürfen aber auch gegen Österreich nicht mehr als einen Punkt abgeben, so würde Deutschland zwar an den USA vorbeiziehen, Österreich sich mit aktuell 9 Punkten wieder vor der DEB-Auswahl einreihen.

Aktuelle Ausgangslage:

  1. Schweiz - 6 Spiele - 18 Punkte

  2. Finnland - 5 Spiele - 15 Punkte

  3. Österreich - 5 Spiele - 9 Punkte

  4. Deutschland - 6 Spiele - 7 Punkte

  5. Lettland - 5 Spiele - 6 Punkte

  6. USA - 5 Spiele - 5 Punkte

  7. Ungarn - 5 Spiele - 3 Punkte

  8. Großbritannien - 5 Spiele - 0 Punkte

Wie kommt Deutschland noch weiter?

Voraussetzung sind zehn Punkte, also muss die deutsche Auswahl das letzte Spiel gegen Großbritannien gewinnen.

Möglichkeiten:

  • Zweier-Vergleich mit Lettland - Letten holen gegen Ungarn und Großbritannien nur noch 3 Punkte.

  • Zweier-Vergleich mit USA - Amerikaner holen maximal noch 4 Punkte - verlieren gegen Großbritannien und gewinnen gegen Österreich

  • Dreier-Vergleich mit Lettland und Österreich (alle 10 Punkte) - Letten holen noch 4 Punkte und Österreich holt einen Punkt gegen Finnland oder die USA

  • Der Dreier-Vergleich würde dann aufgrund des besseren Torverhältnis in den direkten Duellen mit Lettland und Österreich für Deutschland sprechen

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Eishockey-WM: Was passiert bei Punktgleichheit von drei Teams?

Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Diese beinhaltet nur die Spiele der punktgleichen Teams untereinander. Die Platzierung würde dann anhand der folgenden Kriterien bestimmt:

  • Die meisten in den direkten Duellen gesammelten Punkte - alle Teams stünden bei drei

  • Die beste Tordifferenz aus den Direktbegegnungen - Lettland 3:3, Österreich 5:7, Deutschland 8:2

  • Die meisten geschossenen Tore in diesen Spielen hätte demnach Deutschland

Eishockey-WM: DEB-Team kann nicht absteigen

Übrigens: Absteigen kann Deutschland in diesem Jahr nicht. Selbst wenn das DEB-Team die Gruppenphase auf dem letzten Platz abschließen würde, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie.

Warum? 2027 findet das Turnier in Düsseldorf und Mannheim statt. Als Austragungsland ist Deutschland deshalb automatisch qualifiziert und bleibt in der Top-Division.

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