ran Eishockey WM live Eishockey-WM-Highlights: Reichel-Gala! DEB-Team bezwingt Österreich Videoclip • 03:38 Min Link kopieren Teilen

Erst machten die Letten einen Strich durch die Viertelfinal-Rechnung, dann erledigte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihre Pflichtaufgabe. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang Österreich mit 6:2 (0:0, 2:1, 4:1), steht bei der WM in der Schweiz aber vor dem Aus.

Erst machten die Letten einen Strich durch die Viertelfinal-Rechnung, dann erledigte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihre Pflichtaufgabe. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang Österreich mit 6:2 (0:0, 2:1, 4:1), steht bei der WM in der Schweiz aber vor dem Aus. Denn nach dem 4:2-Sieg Lettlands gegen die USA braucht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nicht nur einen weiteren Dreier am Montag (ab 19:55 Uhr live auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn) zum Vorrundenabschluss gegen den bislang punktlosen Aufsteiger Großbritannien, sondern auch einen Ausrutscher der Konkurrenz. Es droht nach dem Vorrunden-Aus vor einem Jahr in Dänemark und der Olympia-Enttäuschung in Mailand mit allen NHL-Stars um Leon Draisaitl das dritte unbefriedigende Turnier in Folge. Vor der Heim-WM 2027 in Düsseldorf und Mannheim mit dem Auftaktspiel auf Schalke ist der Verbleib von Kreis damit äußerst fraglich. Eishockey-WM 2026: Deutschland vs. Großbritannien am 25. Mai ab 19:55 Uhr auf Joyn streamen Die NHL-Stürmer Lukas Reichel (24./46./52.), der wie der Mannheimer Verteidiger Leon Gawanke tags zuvor einen Hattrick erzielte, und Joshua Samanski (34.) sowie Berlins Manuel Wiederer (49.), dem ein Eigentor gutgeschrieben wurde, und Adler-Angreifer Alexander Ehl (55.) bescherten dem Kreis-Team mit ihren Toren den zweiten Sieg im sechsten Vorrundenspiel in Zürich. Für die Österreicher, gegen die die DEB-Auswahl in der Vorbereitung 4:3 und 5:2 gewonnen hatte, trafen Leon Wallner (23.) und Vinzenz Rohrer (49.). Der Viertelfinalist von 2025 liegt noch zwei Punkte vor Deutschland.

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Kreis trotz Lettland-Überraschung gegen USA trotzig Bereits am frühen Nachmittag hatten sich die Aussichten deutlich verschlechtert. Denn nach dem überraschenden Sieg gegen den bislang enttäuschenden Titelverteidiger USA hat Lettland die besten Karten auf das Viertelfinale. Nur wenn die Balten in einem ihrer letzten Vorrundenspiele gegen die Außenseiter Großbritannien und Ungarn patzen sollten, könnte sich die deutsche Mannschaft vor ihnen platzieren. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA und Österreich zum Ende der Vorrunde in der Tabelle der Gruppe A hinter dem DEB-Team bleiben, ist gering. Kreis antwortete aber auf die Frage, ob sich die Ausgangslage geändert habe: "Gar nicht." Er betonte vor dem Spiel bei "MagentaTV": "Unsere Aufgabe ist heute, ein gutes Spiel gegen Österreich zu starten, über 60 Minuten durchzuziehen. Uns geht es um den Sieg und die drei Punkte. Das ist das, was wir in der Hand haben." Eishockey: Eröffnungsspiel der Heim-WM steigt offenbar in Schalker Fußballarena Sein Team begann aggressiv, Kapitän Moritz Seider setzte mit einem harten Check gleich ein Zeichen. Auch ein Unterzahlspiel überstand die deutsche Mannschaft unbeschadet. Offensiv gelang aber wenig, die beste Chance im ersten Drittel hatte Österreich: Benjamin Nissner scheiterte an NHL-Torwart Philipp Grubauer (16.).

Kahun bekommt Schläger ins Gesicht Zu Beginn des zweiten Abschnitts geriet die DEB-Auswahl in Rückstand, als Wallner ziemlich unbedrängt den Puck über Grubauers Schulter löffelte. Doch Reichel antwortete prompt mit dem Ausgleich. Danach erhöhte das deutsche Team den Druck, erspielte sich mehrere gute Torchancen. Eine weitere sehenswerte Kombination über Reichel und Frederik Tiffels schloss Samanski mit der Führung ab. "Wir haben schwach angefangen im zweiten Drittel, haben zu Recht das Tor bekommen. Das hat uns wachgemacht. Jetzt spielen wir deutlich besser", meinte Tiffels. Zwischendurch musste Dominik Kahun in die Kabine, nachdem der Schweiz-Legionär beim Bully einen Schläger ins Gesicht bekommen hatte. Das Kreis-Team blieb dran. Reichel, Wiederer, dessen Querpass von David Maier entscheidend abgefälscht wurde, und Ehl erhöhten. Auch interessant: Eishockey-WM 2026: Lettland-Sieg gegen die USA könnte deutsches Aus bedeuten

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