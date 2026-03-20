DFB-Team und Adidas: Die Trikot-Historie von 1972 bis heute

Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga durch einen 1:0 (1:0)-Derby-Sieg gegen Eintracht Braunschweig die Aufstiegsambitionen untermauert. Karlsruhe siegt durch ganz späte Tore gegen Fürth.

Hannover 96 hat im Niedersachsen-Derby seine Aufstiegsambitionen in der 2. Bundesliga unterstrichen.

Das Team von Trainer Christian Titz gewann die 184. Auflage des Klassikers gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0 (1:0) und sprang vorerst mit 49 Punkten auf den dritten Rang.

Die 96er setzten ihren Aufwärtstrend mit nur einer Niederlage aus den letzten neun Spielen fort, überzeugten aber nicht.

Braunschweig wartet dagegen weiter seit 33 Jahren auf einen Erfolg beim Nachbarn. Nach dem erfolgreichen Debüt des neuen Trainers Lars Kornetkas gegen Fortuna Düsseldorf (1:0) gab es im Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Rückschlag, der knappe Vorsprung vor der Abstiegszone könnte am Wochenende dahinschmelzen.

Maik Nawrocki erzielte das entscheidende Tor für die Hannoveraner (30.), die am vergangenen Sonntag nach 0:2-Rückstand beim Spitzenreiter Schalke 04 noch ein 2:2 erreicht hatten.