Gut sechs Wochen nach den skandalösen Ausschreitungen während des Zweitligaspiels zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC hat der DFB harte Sanktionen gegen beide Klubs verhängt. Dresden kündigte einen Einspruch an.

Gastgeber Dynamo Dresden wurde durch das DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 91.200 Euro und einem teilweisen Zuschauerausschluss für zwei Heimspiele verurteilt.

Hertha BSC soll 152.000 Euro zahlen. Das teilte der DFB am Mittwoch mit, die Dresdner kündigten umgehend einen Einspruch an.

"Ich kann mich an kaum einen Fall erinnern, bei dem Pyrotechnik in einem solchen Ausmaß als Waffe gegen Menschen eingesetzt wurde", sagte Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts: "Das ist nicht tolerierbar, dafür kann es keine Entschuldigung, keine Ausrede und auch keine Nachsicht geben. Da der Fall kein Standardfall ist, muss auch die Sanktion vom Standard abweichen."

Der Zuschauerteilausschluss soll im Rudolf-Harbig-Stadion für die K-Blöcke gelten und damit für sämtliche 9000 Heim-Stehplätze. Für eines der beiden Heimspiele ist die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungszeit läuft bis zum 30. Juni 2027 und gilt damit für die kommende Saison.