ran Fußball "Sane statt El Mala?!" Fans zerreißen Nagelsmann-Kader Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Nach dem emotionalen Abschied von Christian Eicher hat der Karlsruher SC mit Maximilian Senft einen neuen Cheftrainer installiert.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Österreicher Maximilian Senft als Nachfolger von Trainer Christian Eichner verpflichtet. Der 36-Jährige kommt von der SV Ried aus Österreich und wird den KSC "zum Vorbereitungsstart auf die Saison 2026/27 übernehmen", teilte der Klub am Donnerstag mit. Eichner, der als Spieler und Trainer insgesamt 23 Jahre beim KSC tätig war, hört zum 30. Juni auf. Der 43-Jährige war seit 2020 Trainer der Karlsruher und schloss die letzte Saison mit seinem Herzensklub auf Platz zehn ab.

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