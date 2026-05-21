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2. Bundesliga: Karlsruher SC holt Österreicher Maximilian Senft als neuen Trainer

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

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Videoclip • 01:23 Min

Nach dem emotionalen Abschied von Christian Eicher hat der Karlsruher SC mit Maximilian Senft einen neuen Cheftrainer installiert.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Österreicher Maximilian Senft als Nachfolger von Trainer Christian Eichner verpflichtet.

Der 36-Jährige kommt von der SV Ried aus Österreich und wird den KSC "zum Vorbereitungsstart auf die Saison 2026/27 übernehmen", teilte der Klub am Donnerstag mit. Eichner, der als Spieler und Trainer insgesamt 23 Jahre beim KSC tätig war, hört zum 30. Juni auf.

Der 43-Jährige war seit 2020 Trainer der Karlsruher und schloss die letzte Saison mit seinem Herzensklub auf Platz zehn ab.

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2. Bundesliga: KSC setzt auf neue Akzente

"Max steht für aktiven und intensiven Fußball mit einer klaren Idee. Er gibt Mannschaften Struktur, entwickelt Spieler weiter und hat einen großen Fokus auf sein Trainerteam mit klaren Rollenprofilen", sagte Karlsruhes Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann:

"Bevor Max bei uns loslegt, wünschen wir ihm und seinem Team für das Playoff-Finale den maximalen Erfolg. Danach freuen wir uns sehr auf seinen Start beim KSC."

Senft könnte Ried noch in die Conference League führen. Im Playoff-Finale in Österreich geht es in zwei Duellen gegen Rapid Wien.

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