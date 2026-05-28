2. Bundesliga: Hannover 96 findet neuen Sport-Geschäftsführer

Jonas Boldt wird neuer Sport-Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96.

Der 44-Jährige unterschrieb einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 31. Mai 2029. Das gaben die Niedersachsen, die in der vergangen Saison knapp an der Rückkehr in die Bundesliga gescheitert waren, am Donnerstag bekannt.

Der frühere Leverkusener und Hamburger Boldt folgt auf Jörg Schmadtke, der im März nach nur drei Monaten wieder gehen musste.

Anschließend hatten Geschäftsführer Henning Bindzus und Sportdirektor Ralf Becker die Aufgaben übernommen. Bis zu seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg im Januar war Marcus Mann verantwortlich gewesen.

"Die Gespräche waren von Anfang an offen, klar und vertrauensvoll. Jetzt geht es darum, den Klub schnell gut kennenzulernen", äußerte sich Boldt voller Tatendrang.