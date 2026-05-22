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Coupe de France: Lens schreibt mit Sieg über Nizza Geschichte - Ex-Bayern-Star Dante droht bitteres Karriereende
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:56 Min
Der RC Lens hat den Coupe de France gewonnen. Dante und der OGC Nizza blieben chancenlos und müssen nun sogar den Abstieg in die Ligue 2 befürchten.
Der RC Lens hat eine herausragende Saison mit dem Gewinn des französischen Fußball-Pokals gekrönt. Nach der Vizemeisterschaft in der Liga besiegte das Überraschungsteam am Freitagabend im Finale den OGC Nizza mit 3:1 (2:1) und sicherte sich erstmals überhaupt die Trophäe im Coupe de France.
Florian Thauvin (25.), Odsonne Edouard (42.) und Abdallah Sima (78.) erzielten im Stade de France die Treffer für Lens, das zuvor bereits dreimal im Finale des französischen Pokals gestanden hatte.
Djibril Coulibaly (45.+3) war nur der zwischenzeitliche Anschluss für den dreimaligen Cupsieger Nizza gelungen.
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Coupe de France: Bitterer Abend für Dante
Der inzwischen 42 Jahre alte Ex-Bayern-Star Dante erlebte einen gebrauchten Tag. Der Innenverteidiger sah bei einem Gegentreffer schlecht aus und konnte nur einen von fünf Zweikämpfen gewonnen.
Dem Brasilianer, der nach der Saison aufhört und vor einem Engagement als Trainer von Bayern II stehen soll, droht ein ganz bitteres Karriereende.
Nach der verlorenen Titel-Chance droht Nizza der Abstieg in die Ligue 2. Nach einer desaströsen Saison müssen sich die Südfranzosen in der Relegation gegen Saint-Étienne behaupten.
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