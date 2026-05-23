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Finaltag der Amateure

Finaltag der Amateure: Paarungen und Ergebnisse der Landespokal-Endspiele

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

DFB-Pokalfinale: Titel-Druck? Joshua Kimmich bleibt cool

Videoclip • 02:23 Min

In 21 Spielen geht es um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals und damit um ein mögliches Traum-Duell mit einem Top-Klub aus der Bundesliga.

Einmal im Jahr rückt der Amateurfußball in den Fokus der Aufmerksamkeit. In den 21 Finals der Landespokal-Wettbewerbe geht es um viel Prestige und die Qualifikation für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal.

Viele Traditionsklubs und zahlreiche Lokal-Duelle versprechen stimmungsvolle Spiele mit viel Spannung.

Kommende Fußball-Livestreams auf Joyn

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Landespokal-Finals: Alle Paarungen und Ergebnisse

Dabei erstrecken sich die Partien über den gesamten Tag. ran hat die Paarungen und Ergebnisse in der Übersicht.

Die Spiele um 11:30 Uhr:

  • Schleswig-Holstein: SV Todesfelde vs. 1. FC Phönix Lübeck 0:2 (-:-)

  • Hamburg: SC Vorwärts-Wacker 04 vs. HEBC Hamburg 0:2 (-:-)

  • Bremen: SV Hemelingen vs. Leher TS 1:0 (-:-)

  • Brandenburg: Energie Cottbus vs. VfB Krieschow 0:1 (-:-)

  • Berlin: VSG Altglienicke vs. BFC Dynamo 1:1 (-:-)

  • Thüringen: Carl Zeiss Jena vs. ZFC Meuselwitz 1:0 (-:-)

  • Baden: VfR Mannheim vs. SV Waldhof Mannheim 0:1 (-:-)

Die Spiele um 13:30 Uhr:

  • Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow vs. Hansa Rostock

  • Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa vs. TuS Bersenbrück

  • Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt vs. Hallescher FC

  • Rheinland: TuS Koblenz vs. Eintracht Trier

  • Südbaden: Bahlinger SC vs. FC 08 Villingen

  • Südwest: TSV Schott Mainz vs. FK Pirmasens

Die Spiele um 15:30 Uhr:

  • Sachsen: FSV Zwickau vs. Erzgebirge Aue

  • Mittelrhein: Fortuna Köln vs. FC Viktoria Köln

  • Niederrhein: MSV Duisburg vs. SC St. Tönis

  • Württemberg: Stuttgarter Kickers vs. SG Sonnenhof Großaspach

Die Spiele um 16:30 Uhr:

  • Bayern: Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München

  • Hessen: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. SV Wehen Wiesbaden

  • Saarland: 1. FC Saarbrücken vs. FC 08 Homburg

  • Westfalen: SV Verl vs. Sportfreunde Lotte

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