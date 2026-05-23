Finaltag der Amateure
Finaltag der Amateure: Paarungen und Ergebnisse der Landespokal-Endspiele
Veröffentlicht:von ran.de
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In 21 Spielen geht es um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals und damit um ein mögliches Traum-Duell mit einem Top-Klub aus der Bundesliga.
Einmal im Jahr rückt der Amateurfußball in den Fokus der Aufmerksamkeit. In den 21 Finals der Landespokal-Wettbewerbe geht es um viel Prestige und die Qualifikation für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal.
Viele Traditionsklubs und zahlreiche Lokal-Duelle versprechen stimmungsvolle Spiele mit viel Spannung.
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Landespokal-Finals: Alle Paarungen und Ergebnisse
Dabei erstrecken sich die Partien über den gesamten Tag. ran hat die Paarungen und Ergebnisse in der Übersicht.
Die Spiele um 11:30 Uhr:
Schleswig-Holstein: SV Todesfelde vs. 1. FC Phönix Lübeck 0:2 (-:-)
Hamburg: SC Vorwärts-Wacker 04 vs. HEBC Hamburg 0:2 (-:-)
Bremen: SV Hemelingen vs. Leher TS 1:0 (-:-)
Brandenburg: Energie Cottbus vs. VfB Krieschow 0:1 (-:-)
Berlin: VSG Altglienicke vs. BFC Dynamo 1:1 (-:-)
Thüringen: Carl Zeiss Jena vs. ZFC Meuselwitz 1:0 (-:-)
Baden: VfR Mannheim vs. SV Waldhof Mannheim 0:1 (-:-)
Die Spiele um 13:30 Uhr:
Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow vs. Hansa Rostock
Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa vs. TuS Bersenbrück
Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt vs. Hallescher FC
Rheinland: TuS Koblenz vs. Eintracht Trier
Südbaden: Bahlinger SC vs. FC 08 Villingen
Südwest: TSV Schott Mainz vs. FK Pirmasens
Die Spiele um 15:30 Uhr:
Sachsen: FSV Zwickau vs. Erzgebirge Aue
Mittelrhein: Fortuna Köln vs. FC Viktoria Köln
Niederrhein: MSV Duisburg vs. SC St. Tönis
Württemberg: Stuttgarter Kickers vs. SG Sonnenhof Großaspach
Die Spiele um 16:30 Uhr:
Bayern: Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München
Hessen: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. SV Wehen Wiesbaden
Saarland: 1. FC Saarbrücken vs. FC 08 Homburg
Westfalen: SV Verl vs. Sportfreunde Lotte
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