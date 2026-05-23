Finaltag der Amateure: Paarungen und Ergebnisse der Landespokal-Endspiele

In 21 Spielen geht es um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals und damit um ein mögliches Traum-Duell mit einem Top-Klub aus der Bundesliga.

Einmal im Jahr rückt der Amateurfußball in den Fokus der Aufmerksamkeit. In den 21 Finals der Landespokal-Wettbewerbe geht es um viel Prestige und die Qualifikation für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal.

Viele Traditionsklubs und zahlreiche Lokal-Duelle versprechen stimmungsvolle Spiele mit viel Spannung.