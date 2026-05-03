2. Bundesliga: Restprogramme aller 18 Klubs - Auf- und Abstiegskampf spitzt sich zu

2. Bundesliga
2. Bundesliga: Schalke-Gala lässt Fans träumen - "Nächstes Jahr wieder in Porto"
Videoclip • 01:48 Min
Die Zweitliga-Saison 2025/2026 neigt sich dem Ende entgegen. Welche Partien stehen noch aus?
zeigt die Restprogramme aller 18 Klubs. ran
In der
2. Bundesliga ist sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Kampf um den Klassenerhalt einiges geboten. An beiden Tabellenenden spitzt sich die Situation im Frühjahr zu.
So manches sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel steht noch an zwischen direkten Konkurrenten oben oder unten in der Tabelle.
schaut auf die Restprogramme aller 18 Teams und zeigt anhand der Tabellenplatzierungen der ausstehenden Gegner, wer noch besonders schwere Aufgaben vor der Brust hat und wem eher noch eine Verbesserung winkt. ran
So ist der Stand nach den Sonntagsspielen des 31. Spieltags.
Platz 1: FC Schalke 04 (67 Punkte, 49:28 Tore)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
12 Platz 2 SV Elversberg (59 Punkte, 60:36 Tore)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
17 Platz 3: Hannover 96 (58 Punkte, 56:40 Tore)
VfL Bochum (A)
1. FC Nürnberg (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
10 Platz 4: SC Paderborn 07 (58 Punkte, 55:43 Tore)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
6,5 Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn Platz 5: SV Darmstadt 98 (51 Punkte, 56:42 Tore)
Preußen Münster (A)
SC Paderborn 07 (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
11 Platz 6: Hertha BSC (48 Punkte, 44:37 Tore)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
15 Platz 7: 1. FC Kaiserslautern (46 Punkte, 49:47 Tore)
Arminia Bielefeld (H)
1. FC Magdeburg (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
13,5 Platz 8: Karlsruher SC (43 Punkte, 50:60 Tore)
SC Paderborn 07 (A)
VfL Bochum (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
8 Platz 9: 1. FC Nürnberg (42 Punkte, 41:42 Tore)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
2 Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea Minjae Kim (FC Bayern) Der FC Chelsea beschäftigt sich laut Bayern-Insider Christian Falk mit einer möglichen Verpflichtung von Abwehr-Star Minjae Kim. Zwar liege noch kein konkretes Angebot vor, jedoch haben die "Blues" angeklopft. Der FC Bayern würde sich demnach ab 30 bis 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Auch Tottenham, AC Mailand und Inter Mailand seien am Südkoreaner interessiert, ...
RHR-Foto
Minjae Kim (FC Bayern) ...noch deutet aber nichts konkret auf einen Abschied hin. Laut Falk ist Kim auch ohne Stammplatz mit seiner Rolle in München zufrieden. Die Bayern schätzen den Innenverteidiger als starken ersten Backup, selbst wenn dieser dafür ein sehr deftiges Gehalt bezieht. Stand jetzt habe Kim nicht die Absicht, die Bosse über einen Wechselwunsch zu informieren.
Marco Canoniero
Yan Diomande (RB Leipzig) Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte.
AFP/SID/RONNY HARTMANN
Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien.
IMAGO/Buzzi
Luka Vuskovic (Hamburger SV) Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an.
IMAGO/HMB-Media
Said El Mala (1. FC Köln) Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030.
IMAGO/Revierfoto
Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028.
2025 Getty Images
Jeremy Monga (Leicester City) Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ...
2025 Getty Images
Jeremy Monga (Leicester City) ... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es.
2025 Getty Images
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.
2025 Getty Images
zum vorherigen Bild zum nächsten Bild Platz 10: Holstein Kiel (41 Punkte, 42:43 Tore)
1. FC Magdeburg (H)
Dynamo Dresden (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
13 Platz 11: VfL Bochum (40 Punkte, 46:45 Tore)
Hannover 96 (H)
Karlsruher SC (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
5,5 Platz 12: Dynamo Dresden (38 Punkte, 51:50 Tore)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
12,5 Platz 13: Arminia Bielefeld (36 Punkte, 47:48 Tore)
1. FC Kaiserslautern (A)
Hertha BSC (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
7,5 Platz 14: 1. FC Magdeburg (36 Punkte, 49:56 Tore)
Holstein Kiel (A)
1. FC Kaiserslautern (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
8,5 Platz 15: Eintracht Braunschweig (34 Punkte, 34:52 Tore)
Dynamo Dresden (H)
FC Schalke 04 (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
6,5 Platz 16: Fortuna Düsseldorf (34 Punkte, 30:49 Tore)
SV Elversberg (H)
SpVgg Greuther Fürth (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
9,5 Platz 17: SpVgg Greuther Fürth (34 Punkte, 45:66 Tore)
Hertha BSC (A)
Fortuna Düsseldorf (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner:
11 Vereinshymnen der Bundesliga: Zoff in Gladbach! Die "Elf vom Niederrhein" ist Geschichte Vereinshymnen der Bundesliga: Gladbach nicht mehr "Elf vom Niederrhein" In Gladbach endet eine Ära. Die "Fohlen" laufen nicht mehr unter dem Songs "Die Elf vom Niederrhein" ein. Nach einem Streit zwischen dem Komponisten des Liedes sowie dem Vize-Chef des Fanprojekts "FPMG Supporters" ist nun "Die Seele brennt" der Gladbach-Einlaufsong. zeigt die Hymnen der Bundesligisten. (Stand: 16. September 2024) ran Auch interessant: Borussia Mönchengladbach - Tim Kleindienst und die nervige Warterei auf das Comeback
imago images / Thomas Bielefeld
Borussia Mönchengladbach Vereinshymne: "Die Seele brennt" (B.O.)
IMAGO/Werner Otto
FC Bayern München
Vereinshymne: "Stern des Südens" (Willy Astor), "Forever Number One" (Andrew White feat. Harry)
imago images / ULMER Pressebildagentur
Borussia Dortmund
Vereinshymne: "Wir halten fest und treu zusammen" (Heinrich Kersten), "Heja BVB" (Karl-Heinz Bandosz)
imago images / Thomas Bielefeld
RB Leipzig
Vereinshymne: "Stolz des Ostens" (Frank Dreibrodt)
2019 Getty Images
Bayer 04 Leverkusen
Vereinshymne: "Mit dem Kreuz auf der Brust" (Dirk Maverick)
2019 Getty Images
VfL Wolfsburg
Vereinshymne: "Grün-Weiß VfL" (Frank Skibitzki/HATTRICK)
imago/Christian Schroedter
Eintracht Frankfurt
Vereinshymne: "Im Herzen von Europa" (Polizeichor Frankfurt), "Schwarz-Weiß wie Schnee" (Tankard)
2019 Getty Images
SV Werder Bremen
Vereinshymne: "Lebenslang grün-weiß" (Original Deutschmacher)
imago images / Picture Point LE
TSG 1899 Hoffenheim
Vereinshymne: "Wir sind Hoffe" (Rhein-Neckar-Helden)
2010 Getty Images
1. FSV Mainz 05
Vereinshymne: "Rot und Weiß" (S.T.E.I.L)
2016 Getty Images
SC Freiburg
Vereinshymne: "SC Freiburg vor!" (Fisherman's Fall)
2017 Getty Images
FC Augsburg
Vereinshymne: "Rot, Grün, Weiß" (AUGSBURG UNITED)
imago images / Eibner
1. FC Union Berlin Vereinshymne: "Eisern Union" (Nina Hagen)
imago images / Matthias Koch
VfB Stuttgart Vereinshymne: "Stuttgart kommt" (Wolle Kriwanek)
IMAGO/ActionPictures
VfL BochumVereinshymne: "Bochum" (Herbert Grönemeyer)
2024 Getty Images
1. FC Heidenheim Vereinshymne: "1846 FCH Ole" (Benny Hoirna)
2024 Getty Images
FC St. Pauli Vereinshymne: "Das Herz von St.Pauli" (Phantastix & Elf)
2024 Getty Images
Holstein Kiel Vereinshymne: "Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein - nur Holstein" (Die Denkedrans)
2024 Getty Images
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