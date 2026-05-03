2. Bundesliga: Restprogramme aller 18 Klubs - Auf- und Abstiegskampf spitzt sich zu

2. Bundesliga: Schalke-Gala lässt Fans träumen - "Nächstes Jahr wieder in Porto"

Die Zweitliga-Saison 2025/2026 neigt sich dem Ende entgegen. Welche Partien stehen noch aus? ran zeigt die Restprogramme aller 18 Klubs.

In der 2. Bundesliga ist sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Kampf um den Klassenerhalt einiges geboten. An beiden Tabellenenden spitzt sich die Situation im Frühjahr zu.

So manches sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel steht noch an zwischen direkten Konkurrenten oben oder unten in der Tabelle.

ran schaut auf die Restprogramme aller 18 Teams und zeigt anhand der Tabellenplatzierungen der ausstehenden Gegner, wer noch besonders schwere Aufgaben vor der Brust hat und wem eher noch eine Verbesserung winkt.

So ist der Stand nach den Sonntagsspielen des 31. Spieltags.