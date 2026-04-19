2. Bundesliga
2. Bundesliga: Die wichtigsten Duelle im Auf- und Abstiegskampf im Saisonfinish
Aktualisiert:von Christoph Gailer
2. Bundesliga
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Nur noch vier Spieltage sind in der 2. Bundesliga in der Saison 2025/26 zu absolvieren. ran zeigt die Schlüsselduelle der verbleibenden Zweitliga-Saison.
In der 2. Bundesliga steht die heißeste Phase der Saison bevor!
Nur noch vier Spieltage sind zu absolvieren und somit spitzt sich der Kampf um den Aufstieg und gegen den Abstieg immer mehr zu.
Die entscheidende Frage dabei ist: Wer geht hoch in die Bundesliga und wer muss runter in die 3. Liga?
ran zeigt die Schlüsselduelle im Saisonfinish der 2. Bundesliga im Aufstiegs- und Abstiegskampf.
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2. Bundesliga: Schlüsselduelle am 31. Spieltag
Gleich am 31. Spieltag steht für Tabellenführer Schalke (61 Punkte) ein Schlüsselduell an. Es kommt zum Top-Spiel auswärts beim aktuellen Tabellenzweiten SC Paderborn (58 Punkte).
Die Gelsenkirchener könnten den Vorsprung auf Platz zwei mit einem Sieg auf sechs Punkte ausbauen und würden damit einen Riesenschritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr machen.
Auch auf den Tabellendritten SV Elversberg (55 Punkte) wartet am 31. Spieltag ein ganz wichtiges Duell gegen einen direkten Konkurrenten. Mit Darmstadt (50 Punkte) gastiert der Tabellenfünfte im Saarland und braucht unbedingt einen Sieg, um noch mal so richtig ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können.
Im Tabellenkeller wird es ebenfalls am 31. Spieltag durch direkte Duelle spannend. Schlusslicht Preußen Münster (28 Punkte) empfängt Arminia Bielefeld (32 Punkte). Der Aufsteiger liegt vor dem 31. Spieltag mit einem Punkt Vorsprung vor Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.
Zudem treffen Braunschweig und Aufsteiger Dynamo Dresden direkt aufeinander.
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2. Bundesliga: Schlüsselduelle am 32. Spieltag
Am 32. Spieltag treffen Aufstiegstraum und Abstiegsangst direkt aufeinander beim Spiel zwischen Schalke und Düsseldorf.
Während die "Königsblauen" als bislang beste Heimmannschaft der 2. Bundesliga (36 Punkte zuhause geholt) bei entsprechenden Ergebnissen bis dahin sogar schon einen Matchball um den Aufstieg haben könnten, bangt die Fortuna mehr denn je um den Klassenerhalt.
Nach 30 Spielen liegt das Team des neuen Trainers Alexander Ende mit 31 Punkten auf Rang 17. Zum Ende-Einstand gab es zuletzt eine 0:2-Pleite beim direkten Abstiegs-Konkurrenten 1. FC Magdeburg.
Für Paderborn ist das Restprogramm extrem anspruchsvoll. Nach dem Spiel gegen Schalke wartet am 32. Spieltag das Gastspiel der Ostwestfalen beim nächsten direkten Konkurrenten um den Aufstieg. Paderborn muss in Elversberg bestehen, wenn es mit der Rückkehr in die Bundesliga klappen soll.
2. Bundesliga: Schlüsselduelle am 33. Spieltag
Der 33. Spieltag ist in Sachen direkter Duelle eher mit Blick nach unten interessant. Braunschweig, nach 30 Spieltagen auf dem Abstiegs-Relegationsplatz, empfängt dann Dresden.
Der Aufsteiger konnte sich zuletzt durch den 2:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum mit nun 35 Punkten etwas von der Abstiegszone absetzen. Doch das könnte sich natürlich bis dahin wieder entscheidend ändern.
2. Bundesliga: Schlüsselduelle am 34. Spieltag
Der finale Spieltag könnte je nach den Ergebnissen bis dahin noch mal mächtig Spannung bringen - sowohl oben wie unten in der Tabelle.
Mit Darmstadt und Paderborn gibt es ein Duell möglicher Aufstiegskandidaten am 34. Spieltag. Ebenso spannend könnte es im Abstiegskampf werden, wenn die SpVgg Greuther Fürth im Rennen um den Klassenerhalt Düsseldorf empfängt.
Außerdem gastiert Braunschweig als aktueller Abstiegskandidat beim derzeitigen Tabellenführer auf Schalke. Dabei trifft aus aktueller Sicht die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft mit der Eintracht (elf Punkte in der Fremde) auf die stärkste Heimmannschaft der laufenden Saison.
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