ran Fußball Bundesliga FC Schalke: Aufstieg! Spieler machen Muslic nass Videoclip • 04:50 Min Link kopieren Teilen

In der 2. Bundesliga hat die SV Elversberg durch einen Kantersieg gegen Paderborn die Aufstiegs-Ambitionen untermauert. Hannover kam in einem verrückten Spiel gegen Münster nur zu einem Remis.

Die SV Elversberg hat ihre Aufstiegsträume am Leben gehalten und Schalke 04 vorzeitig zum Zweitliga-Meister gekrönt. Die SVE gewann den Aufstiegskracher gegen den SC Paderborn dank einer furiosen ersten Halbzeit mit 5:1 (4:0) und zog mit 59 Punkten am SCP (58) vorbei auf Platz zwei. FC Schalke 04: Youri Mulder spricht von wilder Aufstiegs-Party Schalke, das mit dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend vorzeitig den Aufstieg klargemacht hatte, liegt dank der Pleite von Verfolger Paderborn zwei Spiele vor Saisonende mit 67 Punkten uneinholbar vorne und kehrt damit wie 2022 als Meister in die Bundesliga zurück. Die Schale für S04 wird es am letzten Spieltag (17. Mai) gegen Eintracht Braunschweig geben.

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Elversberg in der ersten Halbzeit wie im Rausch Maximilian Rohr (4.), David Mokwa (18.), Lukas Petkov mit einem Doppelpack (28./42.) und Raif Adam (90.+3) brachten Elversberg auf die Siegerstraße - und sorgten auf Schalke nach einer langen Partynacht schon zur Pause für weitere Jubelstürme. Calvin Brackelmann traf für Paderborn (65.). SC-Stürmer Steffen Tigges sah spät die Gelb-Rote Karte (90.+5). Das Duell Vierter gegen Zweiter werde ein "All-Out-Spiel", hatte SVE-Coach Vincent Wagner vor der Partie betont. Seine Mannschaft werde "Vollgas nach vorne spielen" - und wie sie das tat. Paderborn kam eine Woche nach dem bitteren 2:3 gegen S04 zu Beginn überhaupt nicht hinterher, konnte in dieser Saison damit keinen einzigen Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top vier einfahren und hat den Aufstieg nun nicht mehr in der eigenen Hand.

Schlusslicht Münster als Party-Crasher in Hannover Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga unerwartet gepatzt. Die zuletzt so formstarken Niedersachsen kamen am 32. Spieltag gegen Schlusslicht Preußen Münster nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus und verpassten den Sprung auf den direkten Aufstiegsplatz zwei. 96 ist zumindest weiter Dritter und würde damit die Relegation erreichen. Münster hat trotz des Achtungserfolgs nur noch theoretische Chancen auf die Rettung. Die zunächst sehr effektiven Preußen waren durch Imad Rondic (25.) und Shin Yamada (39.) in Führung gegangen, 96 konterte aber noch vor der Pause durch Mustapha Bundu (45.+1, 45.+4). Nach dem Seitenwechsel sorgte dann Stefan Thordarson mit einem traumhaften Weitschuss (85.) für die Führung der Roten - doch Jorrit Hendrix (90.+3) crashte die Party.

Big Points für Magdeburg im Abstiegskampf Der 1. FC Magdeburg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander setzte sich gegen Hertha BSC mit 1:0 (0:0) durch. Die Magdeburger klettern damit vorerst auf Tabellenplatz 14 und haben nun zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Das einzige Tor des Tages erzielte Laurin Ulrich in der 61. Minute. Hertha hingegen bleibt nach der Niederlage im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Nachdem die Aufstiegsambitionen bereits zuletzt mit dem 0:1 gegen Holstein Kiel endgültig ad acta gelegt worden waren, droht Hertha nun auch den Anschluss an Platz fünf zu verpassen, der für die Verteilung der TV-Gelder von Bedeutung ist.

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