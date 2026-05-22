So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga für die Saison 2026/2027?

In der Zweitliga-Relegation treffen die SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen aufeinander.

Aus der 3. Liga steigen der VfL Osnabrück und Cottbus direkt in Liga zwei auf und Rot-Weiss Essen muss noch in der Relegation um den Aufstieg kämpfen.

Im direkten Abstiegsduell mit Fortuna Düsseldorf feierte die SpVgg Greuther Fürth einen sensationellen 3:0-Erfolg, der auch in der Höhe so nötig war, um sich noch an der Fortuna vorbei auf den Relegationsplatz zu schieben. Um ein Haar hätte sich die SpVgg sogar noch direkt gerettet. Ein vierter Treffer wurde wegen Millimeter-Abseitsstellung nach VAR-Überprüfung aberkannt.

Da das Team mit der kürzeren Erholungspause das Rückspiel im heimischen Stadion austragen darf, findet das Hinspiel in Essen statt.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.