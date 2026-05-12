Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN
Relegation zur 2. Bundesliga live im Free-TV, im Ticker und im kostenlosen Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 02:21 Min
So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.
Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga für die Saison 2026/2027?
Aktuell sind im Tabellenkeller der 2. Liga sowie im Aufstiegsrennen der 3. Liga viele Vereine in der Verlosung für die zwei Extra-Spiele im Mai.
Aus dem Unterhaus stehen die SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg in der gefährlichen Zone. Schlusslicht Preußen Münster ist hingegen seit dem 33. Spieltag nicht mehr zu retten.
In der 3. Liga liegen der VfL Osnabrück und Energie Cottbus aktuell auf den Aufstiegsplätzen, die Niedersachsen sind allerdings schon sicher aufgestiegen. Dahinter folgen der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Mindestens eines der vier Teams wird keinen Platz in den Top drei bekommen. Auf Rang fünf lauert aber auch Hansa Rostock noch auf seine Chance.
ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.
Relegations-Hinspiel: Wann ist Anstoß der Zweitliga-Relegation?
3. Platz 3. Liga vs. 16. Platz 2. Bundesliga
Wettbewerb: Relegation zur 2. Bundesliga, Hinspiel
Datum: Freitag, 22. Mai 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: -
Läuft die Zweitliga-Relegation live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung.
Wer zeigt das Hinspiel der Zweitliga-Relegation live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
Wo gibt es einen Livestream der Zweitliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Zweitliga-Relegation: Wo gibt's einen Liveticker zum Hinspiel?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel live verfolgen.
Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Hinspiel 2026
Spiel: -
Datum und Uhrzeit: 22. Mai 2026; 20:30 Uhr
Trainer: -
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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