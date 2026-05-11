Fußball
Hertha BSC: Kennet Eichhorn wohl von Manchester City umworben - direkte Leihe nach Leverkusen?
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:34 Min
Um das umworbene Hertha-Juwel Kennet Eichhorn gibt es beim englischen Topklub Manchester City nun wohl konkrete Transfer-Pläne.
In der noch laufenden Saison in der 2. Bundesliga schaffte Kennet Eichhorn bei Hertha BSC seinen sportlichen Durchbruch.
Der erst 16-Jährige gehört beim Team von Trainer Stefan Leitl schon zu den Leistungsträgern und wird mittlerweile wohl von zahlreichen Klubs umworben.
Wie nun "Sky" berichtet, soll auch der englische Topklub Manchester City zu den Interessenten am talentierten Mittelfeldspieler der Berliner zählen.
Verleiht ManCity Eichhorn direkt in die Bundesliga?
Dem Bericht nach verfolgen die "Citizens" wohl sogar schon einen sehr konkreten Plan, wie ein möglicher Eichhorn-Deal ablaufen könnte. Angedacht sei demnach von ManCity zunächst die Aktivierung der Ausstiegsklausel im Vertrag des Teenagers, um ihn zumindest mal formal auf die Insel zu holen.
Da er aber im Star-Ensemble von Pep Guardiola wohl noch keine so große Perspektive auf Spielzeit hätte, sei eine direkte Leihe geplant. Konkret wird dabei Bundesligist Bayer Leverkusen als Leihstation gehandelt. Zwischen den beiden Klubs gibt es seit einiger Zeit eine enge Kooperation, was die Abwicklung einer möglichen Eichhorn-Leihe erleichtern könnte.
Neben Manchester City sollen auch der FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund Interesse an einer Eichhorn-Verpflichtung haben.
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