2. Bundesliga Schalke 04: Erst Aufstieg, jetzt Baby-Glück! Loris Karius wieder Papa Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Um das umworbene Hertha-Juwel Kennet Eichhorn gibt es beim englischen Topklub Manchester City nun wohl konkrete Transfer-Pläne.

In der noch laufenden Saison in der 2. Bundesliga schaffte Kennet Eichhorn bei Hertha BSC seinen sportlichen Durchbruch. Der erst 16-Jährige gehört beim Team von Trainer Stefan Leitl schon zu den Leistungsträgern und wird mittlerweile wohl von zahlreichen Klubs umworben. 2. Bundesliga: Hertha-Youngster nun jüngster Torschütze der Geschichte im Unterhaus Wie nun "Sky" berichtet, soll auch der englische Topklub Manchester City zu den Interessenten am talentierten Mittelfeldspieler der Berliner zählen.

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