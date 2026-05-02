Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN
Relegation zur 2. Bundesliga: live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball Bundesliga
Ilzer mit genialer Metapher: "Nachrichten von Mbappé und Haaland"
Videoclip • 01:13 Min
So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.
Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga für die Saison 2026/2027?
Aktuell sind im Tabellenkeller der 2. Liga sowie im Aufstiegsrennen der 3. Liga viele Vereine in der Verlosung für die zwei Extra-Spiele im Mai.
Aus dem Unterhaus stehen die SpVgg Greuther Fürth, der 1. FC Magdeburg, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig in der gefährlichen Zone. Allerdings sind auch die davor platzierten Teams bis hoch zu Platz acht noch nicht aus dem Schneider. Zudem kann Preußen Münster im Saisonendspurt den direkten Abstieg vermeiden und sich im Kampf um den Klassenerhalt vielleicht auch in die Relegation retten.
In der 3. Liga liegen der VfL Osnabrück und Energie Cottbus aktuell auf den Aufstiegsplätzen, die Niedersachsen sind allerdings schon sicher aufgestiegen. Dahinter folgen Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg. Mindestens eines der vier Teams wird keinen Platz in den Top drei bekommen. Dahinter lauern aber auch der SC Verl, Hansa Rostock und Alemannia Aachen noch auf ihre Chancen.
ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.
Relegations-Hinspiel: Wann ist Anstoß der Zweitliga-Relegation?
3. Platz 3. Liga vs. 16. Platz 2. Bundesliga
Wettbewerb: Relegation zur 2. Bundesliga, Hinspiel
Datum: Freitag, 22. Mai 2026
Uhrzeit: -
Austragungsort: -
Läuft die Zweitliga-Relegation live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens.
Wer zeigt das Hinspiel der Zweitliga-Relegation live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
Wo gibt es einen Livestream der Zweitliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Zweitliga-Relegation: Wo gibt's einen Liveticker zum Hinspiel?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel live verfolgen.
Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Hinspiel 2026
Spiel: -
Datum und Uhrzeit: 22. Mai 2026
Trainer: -
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.