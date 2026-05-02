Relegation zur 2. Bundesliga: live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream

So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga für die Saison 2026/2027?

Aktuell sind im Tabellenkeller der 2. Liga sowie im Aufstiegsrennen der 3. Liga viele Vereine in der Verlosung für die zwei Extra-Spiele im Mai.

Aus dem Unterhaus stehen die SpVgg Greuther Fürth, der 1. FC Magdeburg, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig in der gefährlichen Zone. Allerdings sind auch die davor platzierten Teams bis hoch zu Platz acht noch nicht aus dem Schneider. Zudem kann Preußen Münster im Saisonendspurt den direkten Abstieg vermeiden und sich im Kampf um den Klassenerhalt vielleicht auch in die Relegation retten.

In der 3. Liga liegen der VfL Osnabrück und Energie Cottbus aktuell auf den Aufstiegsplätzen, die Niedersachsen sind allerdings schon sicher aufgestiegen. Dahinter folgen Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg. Mindestens eines der vier Teams wird keinen Platz in den Top drei bekommen. Dahinter lauern aber auch der SC Verl, Hansa Rostock und Alemannia Aachen noch auf ihre Chancen.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.