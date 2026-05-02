Vor dem Aufstiegs-Matchball des FC Schalke 04 am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf gibt es beeindruckende Fan-Bilder aus Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 kann am Samstagabend den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen.

Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (ab 20:30 Uhr im Liveticker) brauchen die Königsblauen einen Sieg, um die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus schon am 32. Spieltag ohne Schützenhilfe perfekt zu machen.

Entsprechend pilgerten Tausende Anhänger der Schalker zum Spiel in die Veltins-Arena, die Bilder dazu sind äußerst beeindruckend.

Der Traditionsklub aus Gelsenkirchen feierte den Ansturm und die Partystimmung in der Stadt. "Die besten Fans der Welt", schrieb S04 zu einem Video in den sozialen Medien, das einen gewaltigen Fanmarsch zeigt.