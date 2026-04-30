ran Fußball Karius spricht Klartext: Bleibt er auf Schalke? Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Schalke 04 kann gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Dabei kann Königsblau auch auf die Mithilfe von Edin Dzeko vertrauen. Im Hinblick auf einen möglichen Platzsturm warnte Trainer Miron Muslic die Fans allerdings.

Mit klaren Ansagen hat Trainer Miron Muslic Schalke 04 auf das erste Matchballspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga eingestimmt. Im königsblauen Schalke-Shirt im Retro-Look, einem "Weihnachtsgeschenk" der Gelsenkirchener Ultras, das er mit "viel Stolz" trug, widmete sich Muslic zunächst dem vieldiskutierten Thema Platzsturm. FC Schalke 04 droht eigenen Fans: Platzsturm beendet mögliche Aufstiegsparty "Es ist ein absolutes No-Go, dass der Platz gestürmt wird", sagte der Coach vor dem Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (ab 20:30 Uhr im ran-Liveticker): "Ich gehe davon aus, dass alle Schalker sich daran halten und uns und den Verein mit dieser Aktion bestmöglich unterstützen."

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