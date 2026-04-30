2. Bundesliga
Schalke 04: Platzsturm für Trainer Muslic ein "No-Go" - Dzeko zurück im Kader
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:03 Min
Schalke 04 kann gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Dabei kann Königsblau auch auf die Mithilfe von Edin Dzeko vertrauen. Im Hinblick auf einen möglichen Platzsturm warnte Trainer Miron Muslic die Fans allerdings.
Mit klaren Ansagen hat Trainer Miron Muslic Schalke 04 auf das erste Matchballspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga eingestimmt.
Im königsblauen Schalke-Shirt im Retro-Look, einem "Weihnachtsgeschenk" der Gelsenkirchener Ultras, das er mit "viel Stolz" trug, widmete sich Muslic zunächst dem vieldiskutierten Thema Platzsturm.
"Es ist ein absolutes No-Go, dass der Platz gestürmt wird", sagte der Coach vor dem Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (ab 20:30 Uhr im ran-Liveticker): "Ich gehe davon aus, dass alle Schalker sich daran halten und uns und den Verein mit dieser Aktion bestmöglich unterstützen."
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Schalke 04: Dzeko fit für letztes Saisonspiel
Die Knappen könnten mit einem Sieg im Heimspiel vorzeitig die Rückkehr ins Oberhaus perfekt machen. Die Feierlichkeiten im Siegfall sollen aber im geordneten Rahmen ablaufen. "Wir hatten den überragenden Support über die ganze Saison - und den werden wir auch Samstagabend brauchen.
Aber auf der Tribüne", sagte Muslic und appellierte: "Wir brauchen eure Unterstützung, aber wir brauchen auch eure Disziplin. Das Spielfeld, der Rasen, gehört den Spielern." In einer Mitteilung untermauerte der Verein, das Spiel stehe unter dem Motto: "Auf geht's Schalke - aber nicht auf den Rasen!" Das Betreten des Innenraums sei "zu jeder Zeit strengstens verboten".
Auf dem Platz wird Routinier Edin Dzeko wieder mitwirken können. Der bosnische Nationalspieler, der wieder mit der Mannschaft trainierte und dabei das volle Programm absolvierte.
Der Starstürmer habe "grünes Licht bekommen. Er wird in den Kader zurückkehren und da sein, wenn wir ihn brauchen", sagte Muslic, der sich klar und selbstbewusst präsentierte, aber auch anmerkte: "Wir wissen, dass wir den letzten Schritt nur gehen können, wenn wir an die Performance der letzten Wochen anknüpfen können."
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