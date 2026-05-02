2. Bundesliga: Bochum fast gerettet - Dresden macht mit Heimsieg Sprung

ran Fußball Bundesliga Ilzer mit genialer Metapher: "Nachrichten von Mbappé und Haaland" Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Zum Start des 32. Spieltags in der 2. Liga punktet der VfL Bochum in Bielefeld. Dynamo Dresden setzt sich von der Abstiegszone ab, das gelingt auch Holstein Kiel.

Arminia Bielefeld hat einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat musste sich zum Auftakt des 32. Spieltags nach langer Führung mit einem 1:1 (1:0) gegen den VfL Bochum begnügen, baute den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze aber zumindest vorübergehend auf drei Zähler aus. Die Bochumer knackten die 40-Punkte-Marke, sind aber noch nicht gerettet.



Joel Grodowski (27.) brachte den Aufsteiger mit einem verwandelten Foulelfmeter nach Videobeweis in Führung, nach dem Erfolg beim Schlusslicht Preußen Münster (3:2) gelang der zweite Sieg nacheinander aber nicht. Moritz-Broni Kwarteng (79.) glich für den VfL, der nun sieben Punkte Vorsprung auf die Plätze 16 und 17 hat, nach einem Konter aus. Die Konkurrenz kann am Sonntag nachziehen. Der DFB-Pokalfinalist der Vorsaison begann energisch. Nach einem Eckstoß trat Cajetan Lenz seinem Gegenspieler Robin Knoche auf den Fuß, nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Tobias Stieler auf Strafstoß. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Bielefelder aktiver, Bochum kam nur vereinzelt zu Chancen. Im Anschluss an eine eigene Ecke liefen die Arminen dann in einen Konter, Kwarteng blieb cool und rettete den Gästen einen wichtigen Zähler.

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Dresden schlägt Kaiserslautern dank Vermeij Dynamo Dresden machte im Abstiegskampf einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern gewannen die Sachsen 1:0 (0:0) und holten ihren dritten Sieg aus den jüngsten vier Spielen. Mindestens bis Sonntag hat Dresden damit fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Vincent Vermeij traf in der 68. Minute entscheidend und distanzierte damit vorerst den 1. FC Magdeburg (16. Platz) und Greuther Fürth (17. Platz), die beiden Konkurrenten können am Sonntag allerdings noch nachziehen. Nach der bitteren Niederlage im direkten Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf in der Vorwoche (1:3) zeigte sich das Team von Trainer Thomas Stamm engagiert. Hochkarätige Chancen blieben vor 31.403 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion allerdings Mangelware. Kurios: FCK-Abräumer Fabian Kunze sah seine 15. Gelbe Karte (58.) und fehlt Lautern damit in der kommenden Woche schon zum dritten Mal aufgrund einer Sperre. Kein anderer Spieler in der 2. Liga sah mehr Verwarnungen. Kurz darauf ließ Vermeij Dresden jubeln. Nach einer Hereingabe von Alexander Rossipal schloss der 31 Jahre alte Stürmer aus kurzer Distanz überlegt ab.

Doppelpacker Harres schießt Kiel zum Dreier Holstein Kiel machte den Klassenerhalt derweil schon praktisch perfekt. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter bezwang Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0) und blieb auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen (fünf Siege). Phil Harres (31./87.) sorgte mit einem Doppelpack für den Dreier. Braunschweig zeigte zwar eine vernünftige Vorstellung, musste nach dem jüngsten Aufwärtstrend mit vier Punkten aus zwei Spielen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Mit 34 Punkten schweben die Niedersachsen weiter in höchster Abstiegsgefahr. Ganz anders die Situation der Kieler: Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt für die Störche, die sich zumindest vorübergehend auf den achten Tabellenplatz katapultierten, nun acht Punkte. Ein Abstieg ist rechnerisch nicht mehr möglich, weil die direkten Konkurrenten in den verbleibenden Spielen noch aufeinandertreffen. Kiel präsentierte sich wie schon in den letzten Wochen unter Walter hinten enorm gefestigt und nach vorne zielstrebig. Glück hatte die KSV, als Eintracht-Stürmer Johan Gomez beim Stand von 0:0 nur die Latte traf (21.). Auch Braunschweigs Schlussoffensive prallte an Kiels starker Defensive ab, kurz vor dem Ende entschied Harres mit seinem neunten Saisontor die Partie.

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