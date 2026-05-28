1860 München: Hasan Ismaik deutet düsteres Szenario für Sechzig an

Rudi Völler: "Wird niemals wieder so ein Spiel geben"

Bei 1860 München geht es derzeit drunter und drüber. Nun hat sich Hasan Ismaik persönlich zu Wort gemeldet.

Mitten in der Unruhe des TSV 1860 München hat sich Investor Hasan Ismaik am späten Mittwochabend via Social Media zu Wort gemeldet.

Der Jordanier, der zuvor mit der überraschenden angeblichen Kündigung zweier Darlehensverträge für Aufregung gesorgt hatte, äußerte sich ausführlich zur Lage des Drittligisten auf "X" und ließ dabei eine erschreckende Botschaft durchblitzen.

Ismaik betonte, den Verein in den vergangenen 15 Jahren mit knapp 80 Millionen Euro unterstützt zu haben. Gleichzeitig räumte er ein, dass die sportlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Die Verantwortung dafür sieht er jedoch bei allen beteiligten Parteien.