WM 2026
DFB-Team: Das ist der Fahrplan bis zur Weltmeisterschaft 2026 - und wie es nach der Gruppenphase weitergehen könnte
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
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Es sind noch knapp zwei Wochen bis zum Start der WM 2026 und die deutsche Nationalmannschaft hat ein straffes Programm vor sich. Wie sieht der Fahrplan bis zur WM 2026 aus? Und wie könnte es für Deutschland nach der Gruppenphase weitergehen?
Nur noch zwei Testspiele, dann wird es ernst: Am 14. Juni wird die DFB-Elf das erste Spiel der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA gegen Curacao bestreiten.
In den restlichen knapp zwei Wochen bis zum Turnierstart hat das Team von Julian Nagelsmann noch einen straffen Fahrplan vor sich. Und sollte die DFB-Elf die Gruppenphase überstehen, wartet wohl ein noch viel härteres Programm auf die deutsche Nationalelf.
Länderspiele der DFB: Die zwei finalen Tests vor der WM
Am 27. Mai ist die offizielle WM-Vorbereitung in Herzogenaurach gestartet. Das Team ist fast komplett, nur Kai Havertz wird verspätet dazustoßen, da er mit dem FC Arsenal noch das Champions-League-Finale bestreiten wird. Der Fokus der Mannschaft wird vorerst auf dem nächsten Testspiel gegen Finnland am Sonntag (20:45 Uhr im Liveticker auf ran) liegen.
In diesem Kalenderjahr ist das DFB-Team noch ungeschlagen. In Basel gewann man den Schlagabtausch mit der Schweiz 4:3 und in Stuttgart besiegte die DFB-Elf Ghana mit 2:1. Nach dem Test gegen Finnland verabschiedet sich die Nationalmannschaft dann aus Deutschland.
Am 2. Juni fliegt die deutsche Mannschaft von Frankfurt in Richtung USA ab und wird vier Tage später in Chicago gegen Gastgeber USA ein letztes Testspiel absolvieren.
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WM in Amerika: Wohin geht die Reise der deutschen Nationalmannschaft in den USA?
Nach der Generalprobe verbleibt Nagelsmanns Team dann noch circa eine Woche bis zum Auftaktspiel gegen Curacao. Über diesen Zeitraum wird sich die Mannschaft im Base-Camp in North Carolina weiter auf die WM vorbereiten.
Das Duell gegen die Nationalmannschaft der niederländischen Karibikinsel wird im rund 1.900 Kilometer entfernten Houston, Texas, ausgetragen. In das dortige NRG Stadium passen circa 72.000 Fans.
Eine Woche später, am 20. Juni, trifft der viermalige Weltmeister im zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste in Toronto. Die zweite Reise ist mit 1.300 Kilometer etwas kürzer, in das Toronto Stadion passen rund 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Das letzte Spiel der Gruppenphase bestreitet das DFB-Team in New York im MetLife Stadium. Der Gegner heißt am 25. Juni Ecuador, die Reiseentfernung beträgt 800 Kilometer.
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DFB-Mannschaft: Wie es nach der Gruppenphase weitergehen könnte
Sollte Deutschland sich den Gruppensieg in Gruppe E sichern, würde die Mannschaft nicht wie gewohnt direkt ins Achtelfinale einziehen.
Aufgrund des auf 48 Mannschaften erweiterten Teilnehmerfeldes kommt es zunächst zur Runde der letzten 32. Als Gruppenerster würde die Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen den besten Gruppendritten aus den Gruppen A, B, C, D oder F spielen.
Sollte die Nagelsmanns-Elf Gruppenzweiter werden, geht es gegen den Zweiten aus Gruppe I, bestehend aus Frankreich, Senegal, Norwegen und dem Irak.
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Wenn Deutschland als Gruppensieger die Runde der letzten 32 übersteht, würde als Nächstes der Sieger des Duells "Gruppenerster aus Gruppe I gegen einen besten Dritten aus C, D, F, G oder H" warten. Vieles deutet darauf hin, dass dies Frankreich sein könnte.
Sollte sich Deutschland als Gruppenzweiter in der Runde der 32 durchsetzen, wäre der nächste Gegner der Sieger aus der Partie "Sieger aus Gruppe C gegen Gruppenzweiter aus Gruppe F". Das könnten dann Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland, Japan, Schweden, die Türkei oder die Niederlande sein.
Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft im Überblick
Hier ist der komplette Spielplan der deutschen Nationalmannschaft mit allen Terminen im Überblick:
31. Mai: Deutschland - Finnland in Mainz (Test/20:45 Uhr)
01. Juni: Abschiedstraining am DFB-Campus in Frankfurt am Main
02. Juni: Abflug aus Frankfurt
06. Juni: USA - Deutschland in Chicago (Test/20.30 Uhr)
08. Juni: Ankunft im Team-Basecamp in Winston-Salem/North Carolina
14. Juni: Deutschland - Curaçao in Houston (erstes Gruppenspiel/19 Uhr)
20. Juni: Deutschland - Elfenbeinküste in Toronto (zweites Gruppenspiel/22 Uhr)
25. Juni: Ecuador - Deutschland in East Rutherford (drittes Gruppenspiel/ 22 Uhr)
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