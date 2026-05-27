ran Fußball Weltmeister als Ziel? Rudi Völler reagiert Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Es sind noch knapp zwei Wochen bis zum Start der WM 2026 und die deutsche Nationalmannschaft hat ein straffes Programm vor sich. Wie sieht der Fahrplan bis zur WM 2026 aus? Und wie könnte es für Deutschland nach der Gruppenphase weitergehen?

Nur noch zwei Testspiele, dann wird es ernst: Am 14. Juni wird die DFB-Elf das erste Spiel der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA gegen Curacao bestreiten. WM 2026: Bundestrainer Julian Nagelsmann appelliert an den Teamgeist in der Nationalmannschaft In den restlichen knapp zwei Wochen bis zum Turnierstart hat das Team von Julian Nagelsmann noch einen straffen Fahrplan vor sich. Und sollte die DFB-Elf die Gruppenphase überstehen, wartet wohl ein noch viel härteres Programm auf die deutsche Nationalelf.

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Länderspiele der DFB: Die zwei finalen Tests vor der WM Am 27. Mai ist die offizielle WM-Vorbereitung in Herzogenaurach gestartet. Das Team ist fast komplett, nur Kai Havertz wird verspätet dazustoßen, da er mit dem FC Arsenal noch das Champions-League-Finale bestreiten wird. Der Fokus der Mannschaft wird vorerst auf dem nächsten Testspiel gegen Finnland am Sonntag (20:45 Uhr im Liveticker auf ran) liegen. Deutschland vs. Finnland live: Das DFB-Länderspiel im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Ticker In diesem Kalenderjahr ist das DFB-Team noch ungeschlagen. In Basel gewann man den Schlagabtausch mit der Schweiz 4:3 und in Stuttgart besiegte die DFB-Elf Ghana mit 2:1. Nach dem Test gegen Finnland verabschiedet sich die Nationalmannschaft dann aus Deutschland. Am 2. Juni fliegt die deutsche Mannschaft von Frankfurt in Richtung USA ab und wird vier Tage später in Chicago gegen Gastgeber USA ein letztes Testspiel absolvieren.

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WM in Amerika: Wohin geht die Reise der deutschen Nationalmannschaft in den USA? Nach der Generalprobe verbleibt Nagelsmanns Team dann noch circa eine Woche bis zum Auftaktspiel gegen Curacao. Über diesen Zeitraum wird sich die Mannschaft im Base-Camp in North Carolina weiter auf die WM vorbereiten. Das Duell gegen die Nationalmannschaft der niederländischen Karibikinsel wird im rund 1.900 Kilometer entfernten Houston, Texas, ausgetragen. In das dortige NRG Stadium passen circa 72.000 Fans. Eine Woche später, am 20. Juni, trifft der viermalige Weltmeister im zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste in Toronto. Die zweite Reise ist mit 1.300 Kilometer etwas kürzer, in das Toronto Stadion passen rund 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das letzte Spiel der Gruppenphase bestreitet das DFB-Team in New York im MetLife Stadium. Der Gegner heißt am 25. Juni Ecuador, die Reiseentfernung beträgt 800 Kilometer.

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