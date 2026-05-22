WM 2026
Deutsche Nationalmannschaft: Die Positionskämpfe vor der WM 2026 - Leroy Sané nur auf der Bank?
Veröffentlicht:von Dominik Hager
:newstime
WM 2026: Das ist Deutschlands Kader
Videoclip • 01:35 Min • Ab 12
Beim deutschen Nationalteam sind wenige Wochen vor der WM zwar die Kader-Tickets, nicht aber die Stammplätze vergeben. Wir blicken detaillierter auf die Positionskämpfe.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Geheimnis gelüftet, welche 26 Spieler im DFB-Kader für die WM 2026 stehen. Mit dem Beginn der Vorbereitungszeit startet für die DFB-Stars der Kampf um die Startelfplätze.
Einige Stars dürfen sich relativ sicher sein, beim ersten Turnierspiel gegen Curacao (Sonntag, 14. Juni, ab 19 Uhr live auf Joyn) von Beginn an auf dem Platz zu stehen.
Auf einigen Positionen herrschen jedoch auch noch erbitterte Konkurrenzkämpfe. Hier dürften die Trainings- und Testspielleistungen den Ausschlag geben. Wir sehen uns die aktuelle Situation an.
Weitere Fußball-News lesen
- Bald verfügbar
Heute, 19:50 Uhr • Fussball
2. Bundesliga-Relegation: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Hinspiel) im Livestream
205 MinBald verfügbar
Heute, 19:50 Uhr • Fussball
2. Bundesliga-Relegation: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Hinspiel) im Livestream
205 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball
Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream
460 MinBald verfügbar
Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball
Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream
460 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 23.05. 19:00 • Fussball
DFB-Pokal-Finale im Livestream: FC Bayern - VfB Stuttgart
240 MinBald verfügbar
Samstag, 23.05. 19:00 • Fussball
DFB-Pokal-Finale im Livestream: FC Bayern - VfB Stuttgart
240 Min
Tor: Neuer ist die Nummer eins
Manuel Neuer ist nach seiner Rückkehr die Nummer eins und gesetzt. Oliver Baumann würde im Falle eines Neuer-Ausfalls im Tor stehen. Alexander Nübel komplettiert das Trio als Nummer drei, während Jonas Urbig als reiner Trainingstorhüter kein Teil des offiziellen Kaders ist.
Rechtsverteidigung: Kimmich wird dringend gebraucht
Joshua Kimmich ist wie schon bei der EM als Rechtsverteidiger eingeplant und wird in dieser Rolle gesetzt sein. Nagelsmann hat keinen gelernten Rechtsverteidiger nominiert, wodurch es wohl im Verlauf des Turniers auch keinen Wechsel gibt.
Sollte das zentrale Mittelfeld ohne Kimmich überhaupt nicht funktionieren, wären mit Malick Thiaw und Antonio Rüdiger zwei Innenverteidiger im Kader, die in der Vergangenheit zumindest vereinzelt rechts hinten ausgeholfen haben.
Innenverteidigung: Rüdiger fordert Schlotterbeck heraus
Jonathan Tah hat sich durch seine starke Saison beim FC Bayern München ordentlich Kredit erspielt und dürfte in der Innenverteidigung gesetzt sein.
Sein Nebenmann wird voraussichtlich Nico Schlotterbeck sein, der mit seinem starken linken Fuß insbesondere für die Spieleröffnung ein Upgrade ist. Zudem hat Schlotterbeck nach seiner längeren Verletzungspause bei Borussia Dortmund eine konstant starke Saison gespielt.
Sein einziger ernsthafter Rivale ist Antonio Rüdiger. Der Routinier von Real Madrid ist nicht mehr in seiner absoluten Prime, hat in der Rückrunde in den Top-Duellen gegen Manchester City und die Bayern aber einen recht guten Eindruck gemacht.
In der WM-Quali haben sich jedoch Tah und Schlotterbeck als Duo etabliert. Zudem hat Rüdiger durch sein teilweise untragbares Verhalten - seien es grobe Fouls, fragwürdige Gesten oder Schiedsrichter-Beleidigungen - auch als Nationalspieler an Ansehen und Standing verloren.
Waldemar Anton und Malick Thiaw sind als Backups eingeplant.
Linksverteidigung: Raum muss Brown in Schach halten
David Raum ist die Nummer eins und Nathaniel Brown der Herausforderer. Der Leipziger bringt mehr DFB-Team-Erfahrung mit und hat sich durch seine Rolle als RB-Kapitän auch als Leader-Persönlichkeit etabliert. Mit seinen Flanken ist er zudem offensiv eine Waffe.
"Ich bin unglaublich froh, dass du Teil dieser Mannschaft bist, weil du immer eine extrem positive Verrücktheit reinbringst", schwärmte Nagelsmann im Nominierungs-Video.
Die Füße hochlegen darf Raum aber keineswegs, weil mit Brown ein sehr talentierter Linksverteidiger auf seine Chance lauert. Der Frankfurter ist fußballerisch sehr stark und ein guter Balleroberer. Sollte Raum schwächeln, könnte Brown davon profitieren.
"Manchmal glaube ich, du weißt selbst noch gar nicht, wie gut du bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen", lobte Nagelsmann auch diesen.
Zentrales Mittelfeld: Wer spielt neben Pavlovic?
Aleksandar Pavlovic hat zwar erst neun A-Länderspiele, ist im zentralen Mittelfeld aber wohl gesetzt.
Doch wer wird sein Nebenmann? Beste Karten hat wohl Noch-Bayern-Teamkollege Leon Goretzka. Schon im März erklärte der Bundestrainer, dass der 31-Jährige gute Chancen auf Spielzeit habe, jedoch merkte er später an, dass dies keineswegs als Stammplatz-Garantie zu verstehen sei.
Für Goretzka spricht, dass er das Zusammenspiel mit Pavlovic aus dem Verein kennt, gegen ihn der fehlende Stammplatz beim FCB.
Der erste Goretzka-Herausforderer ist wohl Felix Nmecha. Der BVB-Star war einige Wochen verletzt, ist aber rechtzeitig für die WM-Vorbereitung fit geworden. Für ihn gilt es nun, Druck auf Goretzka aufzubauen.
Angelo Stiller und Pascal Groß sind wohl eher Backups für Pavlovic. Beide können als Ballverteiler überzeugen, sind jedoch physisch und in Sachen Geschwindigkeit limitiert. Folgerichtig wird wohl immer einer aus dem Duo Goretzka und Nmecha auf dem Platz stehen.
Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate"
Offensives Mittelfeld: Sané in der Herausforderer-Rolle
Im offensiven Mittelfeld sind wohl zwei Plätze vergeben. Florian Wirtz ist gesetzt und auch Jamal Musiala dürfte beginnen, sollte er körperlich bei Kräften sein.
Stellt sich nur die Frage, welcher der beiden auf der Zehnerposition spielen darf und wer auf die linke Seite rückt.
Auf der rechten Seite herrscht hingegen ein Großkampf um den Stammplatz. Leroy Sané ist der prominenteste Kandidat, hat jedoch eher eine schwache Saison gespielt. Laut Nagelsmann befindet sich der 30-Jährige daher auch eher in der Rolle des Herausforderers.
Die besten Karten dürfte daher Jamie Leweling haben. Der Stuttgarter hat eine starke Runde gespielt und kann die rechte Seite mit seiner Geschwindigkeit und Torgefahr bearbeiten. Nagelsmann lobte explizit seine Eins-gegen-Eins-Stärke. Leweling hat auch defensive Qualitäten und könnte den offensivstarken Kimmich auf seiner Abwehrseite unterstützen.
Lennart Karl und Maximilian Beier sind wohl nur als Backups eingeplant, wenngleich der Bayern-Youngster auch für die Startelf infrage kommen könnte, sollte er in der Vorbereitung überzeugen.
Hinzu kommt mit Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 noch eine Allzweckwaffe. Er ist aber wohl in erster Linie als Backup für die Zehnerrolle eingeplant.
Angriff: Genesener Havertz mit besten Karten
Die Stürmer-Debatte ist ein wenig abgeflaut, da Kai Havertz wieder fit ist und die erste Option im deutschen Angriff sein dürfte.
Der Arsenal-Star hat international viel Erfahrung und vereint fußballerisches Können mit einer gewissen physischen Präsenz. Nick Woltemade hätte zum ernsthaften Herausforderer aufsteigen können, hat in Newcastle aber zu wenige Tore erzielt.
Deniz Undav war zwar der treffsicherste deutsche Spieler in der abgelaufenen Saison, ist aber nur als Joker gefragt.
Weitere Fußball-News lesen
Bundesliga
Vier Nachzahlungen: S04 für Aufstiegshelden zur Kasse gebeten
Fußball
Schwere Verletzung? Sorge um Nationaltorhüterin Berger
WM
Rumms: Tuchel nimmt Topstars nicht mit zur WM
2. Bundesliga
Relegation: Ticket-Wahnsinn bei Rot-Weiss Essen gegen Fürth
Bundesliga
FC Bayern: Interesse an zwei Top-Verteidigern?
DFB-Pokal
Neuer-Schock für den FC Bayern