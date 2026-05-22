:newstime WM 2026: Das ist Deutschlands Kader Videoclip • 01:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Beim deutschen Nationalteam sind wenige Wochen vor der WM zwar die Kader-Tickets, nicht aber die Stammplätze vergeben. Wir blicken detaillierter auf die Positionskämpfe.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Geheimnis gelüftet, welche 26 Spieler im DFB-Kader für die WM 2026 stehen. Mit dem Beginn der Vorbereitungszeit startet für die DFB-Stars der Kampf um die Startelfplätze. Einige Stars dürfen sich relativ sicher sein, beim ersten Turnierspiel gegen Curacao (Sonntag, 14. Juni, ab 19 Uhr live auf Joyn) von Beginn an auf dem Platz zu stehen. DFB-Kader: Mit diesen Nominierungen geht Julian Nagelsmann ein hohes Risiko ein - Kommentar Auf einigen Positionen herrschen jedoch auch noch erbitterte Konkurrenzkämpfe. Hier dürften die Trainings- und Testspielleistungen den Ausschlag geben. Wir sehen uns die aktuelle Situation an.

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Tor: Neuer ist die Nummer eins Manuel Neuer ist nach seiner Rückkehr die Nummer eins und gesetzt. Oliver Baumann würde im Falle eines Neuer-Ausfalls im Tor stehen. Alexander Nübel komplettiert das Trio als Nummer drei, während Jonas Urbig als reiner Trainingstorhüter kein Teil des offiziellen Kaders ist. WM 2026: Julian Nagelsmann erklärt Nominierung von Manuel Neuer

Innenverteidigung: Rüdiger fordert Schlotterbeck heraus Jonathan Tah hat sich durch seine starke Saison beim FC Bayern München ordentlich Kredit erspielt und dürfte in der Innenverteidigung gesetzt sein. Sein Nebenmann wird voraussichtlich Nico Schlotterbeck sein, der mit seinem starken linken Fuß insbesondere für die Spieleröffnung ein Upgrade ist. Zudem hat Schlotterbeck nach seiner längeren Verletzungspause bei Borussia Dortmund eine konstant starke Saison gespielt. Sein einziger ernsthafter Rivale ist Antonio Rüdiger. Der Routinier von Real Madrid ist nicht mehr in seiner absoluten Prime, hat in der Rückrunde in den Top-Duellen gegen Manchester City und die Bayern aber einen recht guten Eindruck gemacht. In der WM-Quali haben sich jedoch Tah und Schlotterbeck als Duo etabliert. Zudem hat Rüdiger durch sein teilweise untragbares Verhalten - seien es grobe Fouls, fragwürdige Gesten oder Schiedsrichter-Beleidigungen - auch als Nationalspieler an Ansehen und Standing verloren. Waldemar Anton und Malick Thiaw sind als Backups eingeplant. Offizieller WM-Kader: DFB-PK zum Nachlesen - Youngster doch nicht dabei!

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Zentrales Mittelfeld: Wer spielt neben Pavlovic? Aleksandar Pavlovic hat zwar erst neun A-Länderspiele, ist im zentralen Mittelfeld aber wohl gesetzt. Doch wer wird sein Nebenmann? Beste Karten hat wohl Noch-Bayern-Teamkollege Leon Goretzka. Schon im März erklärte der Bundestrainer, dass der 31-Jährige gute Chancen auf Spielzeit habe, jedoch merkte er später an, dass dies keineswegs als Stammplatz-Garantie zu verstehen sei. Für Goretzka spricht, dass er das Zusammenspiel mit Pavlovic aus dem Verein kennt, gegen ihn der fehlende Stammplatz beim FCB. Der erste Goretzka-Herausforderer ist wohl Felix Nmecha. Der BVB-Star war einige Wochen verletzt, ist aber rechtzeitig für die WM-Vorbereitung fit geworden. Für ihn gilt es nun, Druck auf Goretzka aufzubauen. Angelo Stiller und Pascal Groß sind wohl eher Backups für Pavlovic. Beide können als Ballverteiler überzeugen, sind jedoch physisch und in Sachen Geschwindigkeit limitiert. Folgerichtig wird wohl immer einer aus dem Duo Goretzka und Nmecha auf dem Platz stehen.

Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate" "The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest

Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate". The Graylyn Estate

Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar

Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels. The Graylyn Estate

Bauten im Südstaaten-Stil

Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können. The Graylyn Estate

Turmbauten als Hingucker

Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker. The Graylyn Estate

Training auf dem Gelände der Wake Forest University

Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons. Wake Forest Athletics

Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor

Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer. Wake Forest Athletics

Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden

Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich. Wake Forest Athletics

Drei Trainingsplätze für das DFB-Team

"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann. Wake Forest Athletics

DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um

Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf. Wake Forest Athletics

Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?

In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. ©WFU/Ken Bennett

Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem

Zum Abschied des Vorabbesuchs der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem. Wake Forest Athletics 1 / 11 zum vorherigen Bild

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Offensives Mittelfeld: Sané in der Herausforderer-Rolle Im offensiven Mittelfeld sind wohl zwei Plätze vergeben. Florian Wirtz ist gesetzt und auch Jamal Musiala dürfte beginnen, sollte er körperlich bei Kräften sein. Stellt sich nur die Frage, welcher der beiden auf der Zehnerposition spielen darf und wer auf die linke Seite rückt. Auf der rechten Seite herrscht hingegen ein Großkampf um den Stammplatz. Leroy Sané ist der prominenteste Kandidat, hat jedoch eher eine schwache Saison gespielt. Laut Nagelsmann befindet sich der 30-Jährige daher auch eher in der Rolle des Herausforderers. Die besten Karten dürfte daher Jamie Leweling haben. Der Stuttgarter hat eine starke Runde gespielt und kann die rechte Seite mit seiner Geschwindigkeit und Torgefahr bearbeiten. Nagelsmann lobte explizit seine Eins-gegen-Eins-Stärke. Leweling hat auch defensive Qualitäten und könnte den offensivstarken Kimmich auf seiner Abwehrseite unterstützen. Lennart Karl und Maximilian Beier sind wohl nur als Backups eingeplant, wenngleich der Bayern-Youngster auch für die Startelf infrage kommen könnte, sollte er in der Vorbereitung überzeugen. Hinzu kommt mit Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 noch eine Allzweckwaffe. Er ist aber wohl in erster Linie als Backup für die Zehnerrolle eingeplant.

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