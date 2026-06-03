1860 München: Nach Zwangsabstieg - nächster finanzieller Rückschlag - Liveticker zum Löwen-Drama

ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans spotten nach 1860-Absturz: "Karma" Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Heute um 17 Uhr wird sich entscheiden, wie die Finanzkrise bei 1860 München ausgeht. Wenn der Verein keine Lizenz für die 3. Liga bekommt, droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga.

Das Drama um den TSV 1860 München geht weiter. Der Traditionsverein muss um den Verbleib im Profifußball zittern. Bis Mittwoch müssen die Löwen dem DFB ihre Liquidität beweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben. Millioneninvestor Hasan Ismaik weigert sich allerdings, das Finanzloch, für das er angeblich selbst verantwortlich ist, zu schließen. Laut der "Süddeutschen Zeitung" hatte der Geldgeber Ende Mai kurzfristig bestehende Darlehensverträge mit 1860 gekündigt. Der Klub geht bereits rechtlich dagegen vor. ran zeigt die neuesten Updates zum Lizenz-Drama bei den Löwen. Auch interessant: 1860 München: So ist der Verein nur die größte Lachnummer im deutschen Profifußball - Kommentar Und: 1860 München muss zwangsabsteigen: In welcher Liga geht es weiter? Wer bleibt in der 3. Liga?

+++ 03. Juni, 21:20 Uhr: 1860-Hauptsponsor steigt aus +++ Nächster Rückschlag für die Löwen: Der Hauptsponsor "Die Bayerische" beendet mit sofortiger Wirkung sein Engagement beim Verein. Wie das Versicherungsunternehmen bekannt gab, berufen sie sich dabei auf ein vertraglich vereinbartes Sonderkündigungsrecht, das durch den Lizenzverlust ausgelöst worden sei. In dem Statement heißt es weiter: "Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht. Sie erfolgt nicht aus mangelnder Verbundenheit zum TSV 1860 München. Sie ist vielmehr eine Folge der grundlegend veränderten Rahmenbedingungen." Allerdings wird betont, dass eine Zusammenarbeit in Zukunft nicht ausgeschlossen sei: "Ob der heutige Tag das Ende eines gemeinsamen Weges oder der Beginn eines echten Neuanfangs ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Sollte es gelingen, eine tragfähige, wirtschaftlich stabile und langfristig überzeugende Perspektive für und mit dem Verein zu entwickeln, werden wir uns Gesprächen darüber nicht verschließen."

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+++ 03. Juni, 19:42 Uhr: Investor Hasan Ismaik veröffentlicht Statement zum Zwangsabstieg von 1860 München +++ Rund eineinhalb Stunden nach dem Bekanntwerden des Zwangsabstiegs hat sich 1860-Investor Hasan Ismaik zu der Situation geäußert. Auf seinen sozialen Medien schrieb er: "Es schmerzt mich sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Verein die Lizenz für die Teilnahme an der 3. Liga in der kommenden Saison nicht erhalten wird."



Und weiter: "Dennoch bin ich überzeugt, dass der TSV 1860 München eines Tages an den Platz zurückkehren wird, den er verdient. Dieser Verein ist größer als eine einzelne Saison und größer als jede Krise. Er steht auf einem stolzen Fundament aus Geschichte, Tradition und leidenschaftlichen Fans, die stets seine größte Stärke waren." Zudem schreibt er, dass es in den vergangenen Monaten intensive Gespräche mit den Vertretern der KGaA, der Geschäftsführung und des e.V. gab, "um eine nachhaltige Lösung für die finanziellen Herausforderungen des Vereins zu finden." Dabei habe es laut Ismaik bis gestern in den Verhandlungen noch gut ausgesehen: "Bis spät in die Nacht hinein schien es, als stünden wir kurz vor einer Einigung. Die erforderlichen finanziellen Mittel standen für eine sofortige Unterstützung bereit. Leider ist es uns am Ende nicht gelungen, den notwendigen Konsens zwischen allen beteiligten Parteien zu erreichen", schreibt der Jordanier. Weiter heißt es: "Die Herausforderungen der KGaA sind nicht ausschließlich finanzieller Natur. Sie betreffen ebenso organisatorische Strukturen, Entscheidungsprozesse und die langfristige strategische Ausrichtung. Aus meiner Sicht ist die Bewältigung dieser Themen eine wesentliche Voraussetzung für den zukünftigen Erfolg des Vereins." Zum Abschluss schildert der Investor, der 2011 in den Verein eingestiegen war, seine Enttäuschung über die aktuelle Situation: "Heute empfinde ich große Traurigkeit. Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch deshalb, weil ich gehofft habe, dass wir gemeinsam einen Weg finden würden, um dem Verein Stabilität und eine neue Perspektive zu geben." Sein Statement beendet er dabei mit den Worten: "Ich danke allen Fans, die den Verein in diesen Jahren begleitet haben, sowie allen Menschen, die sich ehrlich für seine Interessen eingesetzt haben. Von Herzen hoffe ich, dass dieser schwierige Moment der Ausgangpunkt für eine ehrliche Bestandsaufnahme und eine bessere Zukunft sein wird. Vielen Dank. Einmal Löwe, immer Löwe."

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+++ 03. Juni, 17:50 Uhr: 1860 München muss zwangsabsteigen +++ Der TSV 1860 München muss den bitteren Weg in die Regionalliga Bayern antreten. Der vorherige Drittligist konnte dem DFB keinen funktionierenden Plan vorlegen, um ihr Finanzloch zu stopfen und ihre Liquidität nachzuweisen. Für die Münchner Löwen ist es bereits der zweite Zwangsabstieg seit 2017. "Wir haben die Lizenz nicht bekommen, das heißt wir werden nächstes Jahr Regionalliga spielen. Wir sind dran, Lösungen zu finden und zu suchen, wie das Ganze hier weitergeht", so 1860-Präsident Gernot Mang. Und weiter: "Es ist wirklich nicht einfach derzeit und wirklich sehr enttäuschend, weil wir Tag und Nacht hier verhandelt haben. Aber wir haben keine Einigung erzielt. Das gibt es leider Gottes. Aber ich kann nur sagen, dass wir jetzt einen Weg gehen werden um den e.V., dass wir den Verein jetzt aufstellen und nach vorne schauen." Zuletzt sagte er: "Wir sind komplett überrascht worden, dass die Darlehen gekündigt wurden und die ganzen Forderungen dazu. Irgendwann gibt es auch Grenzen. Es lagen am Schluss zwei Verträge vor, der eine war akzeptabel für den e.V., der andere für die HAM. Beide waren akzeptabel für die KGaA und Paula (1860-Geschäftsführer Manfred Paula, Anm. d. Red.). Aber es gab leider keine Einigung." "Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen", hieß es im Statement der Münchner. Investor Ismaik teilte der "Abendzeitung" mit, dass dieser Mittwoch ein "trauriger Tag" sei.

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+++ 03. Juni, 16:25 Uhr: Fans und Funktionäre versammeln sich an der Grünwalder Straße +++ Mittlerweile sammeln sich immer mehr Fans am Trainingsgelände. Gernot Mang hat die Reise aus der Türkei nach München ebenfalls erfolgreich beendet und ist wie Verwaltungsrat und Neo-Beirat Sebastian Seeböck vor Ort angekommen. Vizepräsident Hans Sitzberger unterhält sich am Trainingsgelände unterdessen mit den anwesenden Fans. In einer guten halben Stunden werden alle Beteiligten endlich Klarheit über die Zukunft ihres Vereins haben.

+++ 03. Juni, 15:58 Uhr: Ismaik zieht "3"-Aussage zurück +++ Aus einem Bericht des "BR" geht hervor, dass Hasan Ismaik seine "3"-Aussage gegenüber "BRSport24" zurückgezogen hat. Der Investor war angeblich unzufrieden mit der Veröffentlichung dieser Nachricht.

+++ 03. Juni, 14:55 Uhr: Hoffnung für 1860? Hasan Ismaik macht kryptische Andeutung +++ Es wird erst heute um 17 Uhr offiziell bestätigt werden, ob die Löwen in der 3. Liga bleiben oder ob der Zwangsabstieg in die Regionalliga unvermeidlich ist. Millioneninvestor Hasan Ismaik hat allerdings bereits jetzt eine kryptische Aussage getätigt, die die Löwen-Fans zum Hoffen bringt. Der Jordanier antwortet auf Nachfrage zur aktuellen Situation von "BR24Sport" nur mit der Zahl "3". 2017 kündigte er den Abstieg von 1860 mit einer "4" ähnlich an. Gestern sagte der Investor gegenüber der "SZ bereits: "Ich denke, wir bleiben in der 3. Liga – und jeder arbeitet besonders hart, um in der 3. Liga zu bleiben." Gegenüber der "AZ" zuckte er allerdings nur mit den Schultern.

+++ 03. Juni, 11:22 Uhr: Löwen-Präsident bricht Urlaub ab +++ Gernot Mang hat laut Berichten von "Absolut Sechzig" seinen Urlaub in einem türkischen Robinson-Club abgebrochen und ist zurück auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt. Der 57-Jährige wird wohl in jedem Falle bei einer Entscheidung heute vor Ort sein wollen, um seinen Verein zu repräsentieren. Er soll wohl gegen Nachmittag beim Trainingsgelände ankommen. Dort versammeln sich mittlerweile auch immer mehr 1860-Fans.

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+++ 03. Juni, 09:58 Uhr: Überraschender Nachrücker bei 1860-Zwangsabstieg +++ Sollte der TSV 1860 München bei einem Lizenzentzug und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in die Regionalliga einen Platz im Teilnehmerfeld der 3. Liga freimachen, so ist die Nachfolge eigentlich klar geregelt. Der bestplatzierte Absteiger würde den Platz der Münchner einnehmen. Das wäre in der vergangenen Saison der TSV Havelse gewesen. Wie der "Merkur" jedoch berichtet, sollen die Mannen aus Niedersachsen wohl auf den Platz in der 3. Liga verzichten. Sportdirektor Julian Riedel nannte etwaige Planungen für Liga drei zuletzt "unseriös". Nutznießer könnte der FC Erzgebirge Aue sein. Die Sachsen wären als Tabellenachtzehnter hinter Havelse das nächste berechtigte Team und könnten den erstmaligen Abstieg in die Regionalliga somit noch verhindern.

+++ 02. Juni, 21:43 Uhr: 1860-Investor Hasan Ismaik gibt leicht positives Update +++ Nachdem 1860 München weiterhin um die Lizenz bangen muss, gibt Investor Hasan Ismaik ein verhalten positives Update. "Ich denke, wir bleiben in der dritten Liga, und jeder arbeitet besonders hart, um in der dritten Liga zu bleiben", sagte Ismaik der "Süddeutschen Zeitung". Bis Mittwoch muss der TSV die Liquidität beim DFB nachweisen, eine Summe von 2,7 Millionen Euro ist dafür erforderlich. Unklar ist derweil, ob Ismaik die finanzielle Lücke schließt, immerhin befindet sich der umstrittene Geschäftsmann im Streit mit dem Mutterverein um Präsident Gernot Mang.

+++ 02. Juni, 12:01 Uhr: Löwen eröffnen Flughafen-Fanshop mit Hubert Aiwanger +++ Inmitten des gegenwärtigen Lizenz-Chaos lädt der TSV 1860 zur Eröffnung eines neuen Fan-Shops am Münchner Flughafen ein. Der neue Laden, direkt neben dem McDonald's, wird von einer Merchandising-Firma betrieben, an der Hasan Ismaik alle Anteile besitzt. Zur Eröffnung eingeladen ist auch Hubert Aiwanger, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident sowie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. In der zugehörigen Pressemitteilung wird die Neueröffnung als "ein Zeichen für die Strahlkraft des bayerischen Fußballs über die Stadtgrenzen hinaus" gelobt.