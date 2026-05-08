Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga vorübergehend Platz zwei übernommen, aber wichtige Punkte liegengelassen.

Die Meidericher kamen zum Auftakt des 37. Spieltags beim bereits feststehenden Absteiger Erzgebirge Aue nicht über ein 0:0 hinaus. Durch das Remis schob sich der Aufsteiger aber an Energie Cottbus vorbei.

Die Lausitzer können am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) dank des leicht besseren Torverhältnisses bereits mit einem Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden wieder vorbeiziehen. Ein Sieg würde Duisburg um zwei Punkte distanzieren. Auch Rot-Weiss Essen könnte mit einem Dreier mit dem MSV nach Punkten gleichziehen.

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Die Duisburger taten sich im Erzgebirge schwer, wie so oft auf fremden Plätzen in dieser Saison. 14 Heimsiegen stehen auswärts nur fünf Erfolge gegenüber. Die Gäste vergaben mehrere gute Chancen, Aues Torhüter Louis Lord zeichnete sich immer wieder aus. Auf der anderen Seite rettete MSV-Schlussmann Maximilian Braune in der Nachspielzeit mit einer starken Parade den Punkt.