ran Fußball Bundesliga BVB-Fans begeistert von neuem Trikot: "Sexy Teil" Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Zum Auftakt des 33. Bundesliga-Spieltags hat Borussia Dortmund einen 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt erzielt. ran zeigt die Noten der BVB-Stars

Borussia Dortmund hat zum Auftakt des 33. Spieltages der Bundesliga einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt eingefahren. BVB-Coach Niko Kovac vertraute gegen die Hessen zunächst exakt jener Startelf, die zuletzt bei der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach zunächst auf dem Rasen stand. Borussia Dortmund: Serhou Guirassy wird wohl von Süper-Lig-Giganten umworben Nach einem Blitz-Rückstand stabilisierte sich die Borussia und drehte angeführt von Nico Schlotterbeck und Maximilian Beier die Begegnung noch vor der Pause. ran zeigt die Noten der BVB-Stars gegen Frankfurt.

Gregor Kobel Nachdem der Schweizer schon nach etwa 90 Sekunden das 0:1 mit dem ersten Eintracht-Abschluss hinnehmen muss, hat er danach einen recht ruhigen Arbeitstag. Seine Mitspieler stabilisieren sich nach dem Fehlstart nach und nach und nehmen ihm die meiste Arbeit ab. Nach gut einer Stunde muss Kobel dann wieder mal ran, wehrt einen Uzun-Schuss sicher ab. Kurz danach rettet der 1,94-Meter-Hüne knapp außerhalb des Strafraumes in höchster Not per Kopf. Beim zweiten Eintracht-Tor muss sich Kobel beim Abpraller geschlagen geben, nachdem er den ersten Schuss von Knauff noch abwehren kann. ran-Note: 3

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Luca Reggiani Das Abwehrtalent aus Italien bekommt gegen die Eintracht eine weitere Bewährungschance und macht seine Sache weitestgehend ganz ordentlich. Reggiani hätte sogar vorne für Furore sorgen können, wenn er seine Kopfballchance in der 18. Minute freistehend verwertet hätte. ran-Note: 4

Waldemar Anton Der Nationalspieler agiert über weiter Strecken solide, wirft sich vor allem in der frechen Anfangsphase der Eintracht immer wieder mutig in Abschlüsse der Gäste. So blockt er unter anderem einen gut angetragenen Uzun-Schuss in der 19. Minute mit dem Oberkörper, der ansonsten wohl eine gute Chance geworden wäre. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Der Kapitän in Abwesenheit von Emre Can agiert in der Abwehr zumeist gewohnt kompromisslos und ist auch vorne gefährlich. Kurz vor der Pause sorgt er für die 2:1-Führung des BVB, schießt sich dabei sogar noch kurios ans Standbein, bevor das Leder im Netz landet. Kurz vor Schluss sieht Schlotterbeck dann allerdings beim 2:3 der Eintracht nicht gut aus, kann Knauff nicht stoppen. ran-Note: 2

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Julian Ryerson Als rechter Schienenspieler startet der Norweger unglücklich in die Partie, kann vor dem frühen 0:1 den Vorlagengeber Dahoud nicht stellen. Danach stabilisiert sich Ryerson aber und zeigt immer mehr Vorwärtsdrang. Diese Bemühungen werden durch die präzise Vorlage zum 1:1 von Guirassy dann auch belohnt. Für Ryerson ist es bereits die 14. Torvorlage der laufenden Bundesliga-Saison. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer Auch der Österreicher hat vor dem frühen Gegentor seine Aktien im Spiel, er kann Dahoud ebenfalls links am Strafraum nicht bremsen. Danach sorgt Sabitzer in weiterer Folge für den ersten gefährlichen Abschluss der Gastgeber nach einer Viertelstunde und spielt anschließend eher unauffällig. ran-Note: 4

Jobe Bellingham Im zentralen Mittelfeld ist Sabitzers Nebenmann Jobe Bellingham am Freitagabend deutlich auffälliger. Zunächst gibt er in der 25. Minute einen Warnschuss aus der Distanz ab, den Zetterer gut pariert. Kurz vor der Pause leitet der junge Engländer dann durch einen optimalen Steckpass das 2:1 toll ein, ebenso später das 3:1. ran-Note: 2

Maximilian Beier Der Offensivspieler kommt auch gegen die Eintracht wieder links als Schienenspieler zum Einsatz und tut sich zunächst schwer, in die Partie zu finden. Eine erste Torannäherung in der 27. Minute per Volleyschuss misslingt Beier komplett, kurz vor der Pause macht der Ex-Hoffenheimer dann alles richtig und bereitet das 2:1 durch Guirassy mit exaktem Zuspiel vor. Auch das dritte BVB-Tor legt der Brandenburger später noch vor. Starkes Spiel vor den AUgen des Bundestrainers. Beier kämpft noch um die WM. ran-Note: 2

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Julian Brandt In seinem Abschiedsspiel vor heimischem Publikum im Signal-Iduna-Park reagiert Brandt zunächst vor dem Gegentor ebenfalls zu zögerlich. Er ist einer von drei Spielern, die Dahoud links am Strafraum nicht entscheidend stören können. Danach zeigt der Spielmacher aber vor allem offensiv seine Qualitäten. Zunächst bereitet Brandt die Top-Kopfballchance von Inacio vor, später leitet er das 1:1 durch einen clever gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld ein. ran-Note: 3

Samuele Inacio Das Offensivjuwel spielt insgesamt recht unauffällig, hätte dennoch in seiner bis dahin besten Szene für das 1:1 sorgen können. In der 17. Minute hat der junge Italiener die bis dahin beste BVB-Chance, scheitert aber aus kurzer Distanz per Kopf an Zetterers überragendem Reflex. Besser macht er es in der 72. Minute bei seinem Tor zum 3:1. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Wie so oft in BVB-Spielen, braucht Mittelstürmer Serhou Gurirassy etwas, um in die Partie zu finden. Nachdem er in der Anfangsphase nur auffällig wird, weil er offensichtlich Probleme mit einer verrutschten Kontaktlinse hat, findet er nach und nach besser rein. Zunächst vergibt er in der 28. Minute noch eine Topchance am Fünfmeterraum, wäre aber wohl ohnehin im Abseits gestanden. Seinen großen Auftritt hat der Torjäger dann in der 42. Minute mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. In Knipser-Manier spitzelt Guirassy das Leder aus kurzer Distanz ins lange Eck zum schon 16. Saisontor. ran-Note: 2

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Felix Nmecha Er kommt in der 74. Minute für Bellingham ins Spiel. Sein Comeback nach verletzungspause vor den Augen des Bundestrainers. ran-Note: ohne Bewertung

Karim Adeyemi Er wird in der 74. Minute für Brandt eingewechselt und hat ein, zwei Kontersituationen, die ohne Gefahr zu Ende gehen. ran-Note: ohne Bewertung

Salih Özcan Der türkische Nationalspieler kommt ab der 78. Minute statt Sabitzer zum Einsatz. Sein letzter Einsatz im heimischen Signal-Iduna-Park. ran-Note: ohne Bewertung

Fabio Silva Für den portugiesischen Stürmer beginnt der Arbeitstag in der 78. Minute. Silva wird für Guirassy eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung