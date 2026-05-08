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BVB verabschiedet Sebastian Kehl: "Echter Borusse"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:06 Min
Borussia Dortmund hat vor dem letzten Heimspiel der Saison drei Spieler und den früheren Sportdirektor Sebastian Kehl verabschiedet.
Der ehemalige BVB-Profi Kehl hatte im März seinen Posten als Sportdirektor verlassen und war wenig später durch Ole Book ersetzt worden. Kehl erhielt bei seiner Verabschiedung lauten Applaus und durfte sich feiern lassen, Stadionsprecher Norbert Dickel bezeichnete den 46-Jährigen als "echten Borussen".
Auch für Julian Brandt, Salih Özcan und Niklas Süle ist das Duell mit Eintracht Frankfurt am Freitag das letzte Heimspiel für den BVB. Süle beendet seine Karriere nach der Saison, Brandt und Özcan haben noch nicht mitgeteilt, wo sie künftig spielen werden.
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Kehl auf dem Platz geehrt
Kehl wurde unter anderem von Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke auf dem Platz geehrt. Kehl habe "Schwarz-Gelb gelebt und geatmet", sagte Dickel. Der Ex-Profi hatte von 2002 bis 2015 für den BVB gespielt, wurde in dieser Zeit dreimal Meister und einmal DFB-Pokalsieger.
Die Fans forderten Kehl zum Gang vor die Südkurve auf und riefen den Namen laut. Als Sportdirektor war er jedoch auch immer wieder kritisch gesehen worden. Am 22. März verkündete der BVB die Trennung von Kehl.
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