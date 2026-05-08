Borussia Dortmund hat vor dem letzten Heimspiel der Saison drei Spieler und den früheren Sportdirektor Sebastian Kehl verabschiedet.

Der ehemalige BVB-Profi Kehl hatte im März seinen Posten als Sportdirektor verlassen und war wenig später durch Ole Book ersetzt worden. Kehl erhielt bei seiner Verabschiedung lauten Applaus und durfte sich feiern lassen, Stadionsprecher Norbert Dickel bezeichnete den 46-Jährigen als "echten Borussen".

Auch für Julian Brandt, Salih Özcan und Niklas Süle ist das Duell mit Eintracht Frankfurt am Freitag das letzte Heimspiel für den BVB. Süle beendet seine Karriere nach der Saison, Brandt und Özcan haben noch nicht mitgeteilt, wo sie künftig spielen werden.