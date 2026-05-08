Bundesliga
Bundesliga - BVB verstärkt Druck auf Frankfurt-Trainer Albert Riera
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
Niko Kovac wird von Usern schon angezählt - dann kommt die Wende!
Videoclip • 02:21 Min
Eintracht Frankfurt hat das "Schicksalsspiel" für den angezählten Trainer Albert Riera verloren und muss um die Qualifikation für den Europacup fürchten.
Eintracht Frankfurt hat das "Schicksalsspiel" für den angezählten Trainer Albert Riera verloren und muss um die Qualifikation für den Europacup fürchten.
Die SGE unterlag in einem umkämpften Duell bei Borussia Dortmund 2:3 (1:2), was für den Coach zu wenig sein könnte. Sportvorstand Markus Krösche hatte zuletzt ein Bekenntnis zu Riera vermieden.
Dabei war die Leistung am Freitagabend zunächst durchaus vielversprechend gewesen. Can Uzun (2.) schoss Frankfurt vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler kurz nach dem Anpfiff in Führung, doch ein Doppelschlag vor der Pause durch Serhou Guirassy (42.) und Nico Schlotterbeck (45.+1) leitete die nächste Niederlage der Frankfurter ein.
Inacio mit seinem ersten Bundesligatreffer
Während der BVB die Vizemeisterschaft durch Samuele Inacios ersten Bundesligatreffer (72.) absicherte und Nationalspieler Felix Nmecha nach siebenwöchiger Verletzungspause sein Comeback gab, stand Riera teils fassungslos, teils hadernd in seiner Coachingzone. Erstmals seit fünf Jahren könnte die SGE das internationale Geschäft verpassen. Der Anschlusstreffer durch Jonathan Burkardt (87.) kam zu spät.
"Wir warten jetzt erstmal ab, was am Wochenende passiert. Dann haben wir ein Heimspiel, da werden wir alles in die Waagschale werfen", sagte Frankfurts Mario Götze bei "Sky": "Wir müssen schauen, wo wir am Ende stehen. Das ist alles, was zählt." Maximilian Beier zeigte sich nach dem Sieg zufrieden: "Wir sind Zweiter, das war unser Ziel, super."
Der Spanier Riera ist seit Anfang Februar Trainer der Eintracht, er folgte auf den entlassenen Dino Toppmöller. Doch Riera konnte das Team sportlich nicht stabilisieren, auch sein Auftreten in der Öffentlichkeit wirkte oft unglücklich. Laut verschiedener Medien galt das Spiel in Dortmund als wegweisend - eine Trennung noch vor dem letzten Heimspiel am Samstag kommender Woche (15:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart sei nicht ausgeschlossen.
Karriereende steht bevor: Süle erhält Einsatz zum Abschied
Am Freitag in Dortmund ging eine besondere Maßnahme Rieras direkt auf: Mahmoud Dahoud durfte erstmals seit dem 21. Februar wieder auflaufen und war sofort mittendrin. Er ließ sich im Dribbling von gleich vier Dortmundern nicht stoppen, passte den Ball zu Uzun, der sehenswert abschloss.
Doch der Führungstreffer gab den Frankfurtern nicht allzu lang die Kontrolle. Der BVB, der im Vorfeld dieses letzten Heimspiels der Saison seine Profis Julian Brandt, Salih Özcan und Niklas Süle sowie den im März freigestellten Sportdirektor Sebastian Kehl verabschiedet hatte, vergab durch Inacio (17.) eine riesige Ausgleichschance. Einen Kopfball des Italieners wehrte Michael Zetterer stark ab.
Gegen die Direktabnahme von Guirassy war der Torhüter aber ebenso machtlos wie bei Schlotterbecks Abschluss. Die Gegentreffer unmittelbar vor der Pause wirkten wie ein Schock für die Frankfurter. Dank Zetterer, der gegen Julian Ryerson (60.) parierte, blieb es jedoch zunächst bei dem knappen Rückstand. Uzun (62.) verpasste bei einem der wenigen Frankfurter Angriffen den Ausgleich.
Dortmund kontrollierte das Spiel, Brandt (68.) scheiterte an Zetterer. Die Frankfurter mühten sich zwar, liefen aber meist nur hinterher und wurden kaum gefährlich. In der Schlussphase feierte Nmecha sein Comeback, kurz zuvor traf Inacio. Burkardts Treffer ließ Frankfurt kurz hoffen. In der Schlussphase erhielt auch Niklas Süle, der sein Karriereende angekündigt hat, noch Einsatzminuten.
Bundesliga: Noch mehr Videos
ran Fußball Bundesliga
BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz
Videoclip • 01:51 Min
ran Fußball Bundesliga
Niko Kovac wird von Usern schon angezählt - dann kommt die Wende!
Videoclip • 02:21 Min
ran Fußball Bundesliga
Neues Gladbach-Trikot: Mickie Krause zeigt es mit Kult-Hymne
Videoclip • 01:20 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Freund bestätigt FCB-Interesse an großem Namen
Videoclip • 02:33 Min
ran Fußball Bundesliga
BVB trifft auf angeschlagene Eintracht! Kovac will Wiedergutmachung
Videoclip • 01:06 Min
ran Fußball Bundesliga
BVB-Fans begeistert von neuem Trikot: "Sexy Teil"
Videoclip • 01:20 Min
ran Fußball Bundesliga
Eintracht Frankfurt: Riera ohne Sorgen zu eigener Zukunft
Videoclip • 03:19 Min
ran Fußball Bundesliga
Bayern-Abwehr von Heidenheim düpiert: So wird es schwer gegen PSG
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: "Absolute Schönheit" - Fans feiern neues Heimtrikot
Videoclip • 01:10 Min
ran Fußball Bundesliga
BVB offensiv komplett harmlos! Kovac reagiert
Videoclip • 01:10 Min
Bundesliga: Frankfurts Führung hält bis kurz vor der Pause
Am Freitag in Dortmund ging eine besondere Maßnahme Rieras direkt auf: Mahmoud Dahoud durfte erstmals seit dem 21. Februar wieder auflaufen und war sofort mittendrin. Er ließ sich im Dribbling von gleich vier Dortmundern nicht stoppen, passte den Ball zu Uzun, der sehenswert abschloss.
Doch der Führungstreffer gab den Frankfurtern nicht allzu lang die Kontrolle. Der BVB, der im Vorfeld dieses letzten Heimspiels der Saison seine Profis Julian Brandt, Salih Özcan und Niklas Süle sowie den im März freigestellten Sportdirektor Sebastian Kehl verabschiedet hatte, vergab durch Inacio (17.) eine riesige Ausgleichschance. Einen Kopfball des Italieners wehrte Michael Zetterer stark ab.
Gegen die Direktabnahme von Guirassy war der Torhüter aber ebenso machtlos wie bei Schlotterbecks Abschluss. Die Gegentreffer unmittelbar vor der Pause wirkten wie ein Schock für die Frankfurter. Dank Zetterer, der gegen Julian Ryerson (60.) parierte, blieb es jedoch zunächst bei dem knappen Rückstand. Uzun (62.) verpasste bei einem der wenigen Frankfurter Angriffen den Ausgleich.
Dortmund kontrollierte das Spiel, Brandt (68.) scheiterte an Zetterer. Die Frankfurter mühten sich zwar, liefen aber meist nur hinterher und wurden kaum gefährlich. In der Schlussphase feierte Nmecha sein Comeback, kurz zuvor traf Inacio. Burkardts Treffer ließ Frankfurt kurz hoffen. In der Schlussphase erhielt auch Niklas Süle, der sein Karriereende angekündigt hat, noch Einsatzminuten.
Noch mehr zur Bundesliga
Bundesliga
Noten: Zwei WM-Ausrufezeichen vor den Augen des Bundestrainers
Bundesliga
"Echter Borusse": BVB verabschiedet Kehl
Bundesliga
Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Stream und Ticker - die Aufstellungen
Bundesliga
FCB spricht Machtwort wegen Boey
Bundesliga
Hoffenheim: Ilzer bestätigt Abschied von Trio um Prömel
Bundesliga
Relegation zur Bundesliga: Live im Free-TV, Ticker und im kostenlosen Joyn-Livestream