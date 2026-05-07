Fußball
Champions League: Kanes Last-Minute-Tor lässt Bundesliga auf 5. CL-Platz hoffen - alles liegt am SC Freiburg
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:15 Min
Der FC Bayern ist raus, die Hoffnungen im Kampf um einen zusätzlichen Königsklassen-Startplatz ruhen nun auf dem SC Freiburg.
Der späte Treffer von Harry Kane gegen Paris Saint-Germain (1:1) könnte zumindest für die Bundesliga noch wichtig werden.
Durch das Halbfinalaus des FC Bayern München sanken die Chancen auf einen weiteren Champions-League-Startplatz für die deutsche Eliteklasse zwar, da der SC Freiburg am Donnerstag aber noch um den Einzug ins Finale der Europa League kämpft, bleibt das Rennen im Ranking der UEFA offen.
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5. CL-Platz: Freiburg könnte schon heute alles klar machen
Sollte der Sport-Club nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Sporting Braga ausscheiden, wäre die Chance für die Bundesliga im Zweikampf mit der spanischen La Liga allerdings dahin
Erreicht Freiburg jedoch das Finale und scheidet Rayo Vallecano als spanischer Vertreter in der Conference League aus, könnte sich der deutsche Fußball dagegen schon vorzeitig über einen zusätzlichen Königsklassen-Platz freuen.
Die zweite Option besteht allerdings nur, da Topstar Kane mit seinem Ausgleichstor in der Nachspielzeit immerhin eine Niederlage der Münchner gegen PSG verhinderte.
Spanien liegt im UEFA-Ranking auf dem zweiten Platz (21,781), knapp vor der Bundesliga (21,357). Die englische Premier League hat einen zusätzlichen Startplatz bereits längst sicher.
Im Idealfall könnte sich die Bundesliga sogar über sechs Champions-League Teilnehmer freuen - nämlich dann, wenn Freiburg die Europa League gewinnt.
Auch interessant: Champions-League - Halbfinal-Rückspiel gegen PSG: FC Bayerns Triple-Traum geplatzt
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