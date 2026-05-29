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Bundesliga - Neuerungen zur Saison 2026/27: Neuer Ball, lange Länderspielpause und Co.

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

ran Fußball

Neuer-Comeback: Wurde Kimmich vorher gefragt?

Videoclip • 01:33 Min

In der Bundesliga wird es zahlreiche Neuerungen zur Saison 2026/27 geben. ran zeigt eine Übersicht.

Nach der Saison ist vor der Saison.

In der Bundesliga-Spielzeit 2026/2027 wird es einige Veränderungen geben.

ran zeigt, worauf sich die Fans einstellen müssen.

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Neuer Ball

Der offizielle Spielball der 1. und 2. Bundesliga wird zur neuen Saison nicht mehr von Derbystar, sondern von Adidas gestellt.

Für den Herzogenauracher Sportartikelhersteller ist es eine Rückkehr: Bereits zwischen 2010/11 und 2017/18 zierte das Adidas-Logo den Bundesliga-Ball. Der Vertrag gilt bis zum Jahr 2034.

Neue Stadionnamen

In der Saison 2026/27 treten zwei Bundesligisten in Arenen mit neuem Namen an.

Der Borussia-Park erhält erstmals eine Vermarktungsbezeichnung und wird zum Ista-Borussia-Park. Die TSG Hoffenheim ändert den Namen ihrer Heimspielstätte von PreZero-Arena zu SNP-Arena.

Lange Länderspielpause

Ab der kommenden Saison wird der Länderspielkalender im Herbst neu strukturiert. Anstelle von bislang drei jeweils neuntägigen Unterbrechungen wird es künftig eine 16-tägige sowie eine neuntägige Länderspielpause geben.

Dafür werden die bisherigen Zeitfenster im September und Oktober zu einer längeren Phase zusammengeführt, die Ende September beginnt. Die Bundesliga wird in diesem Zeitraum an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden pausieren. Die Länderspielpausen im November und März bleiben unverändert.

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Bundesliga statt DFL

Mit Beginn der neuen Saison verschwindet die Bezeichnung DFL. Nach einem Beschluss der 36 Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga firmiert die Deutsche Fußball Liga künftig unter dem Namen Bundesliga.

Regeländerungen gegen Zeitspiel

Im Mittelpunkt der Regelanpassungen steht die weitere Eindämmung von Zeitspiel.

Dazu werden bei Abstößen und Einwürfen künftig Countdowns eingeführt, Auswechslungen zeitlich begrenzt und behandelte Spieler müssen nach ihrer Versorgung mindestens eine Minute außerhalb des Spielfelds bleiben.

Zudem hat der Videoassistent mehr Einfluss: Künftig kann der VAR auch bei Gelb-Roten Karten sowie bei Eckball-Entscheidungen korrigierend eingreifen.

Frankfurt statt Kölner Keller

Der Kölner Keller bestreitet in der Saison 2026/27 seine letzte Spielzeit vor dem Umzug. Bereits in der Rückrunde der kommenden Saison wird der Betrieb testweise am neuen Standort auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main aufgenommen.

Auch interessant: FC Bayern: England-Shootingstar wohl als Gordon-Alternative im Visier

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