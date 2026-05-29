ran Fußball Neuer-Comeback: Wurde Kimmich vorher gefragt? Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

In der Bundesliga wird es zahlreiche Neuerungen zur Saison 2026/27 geben. ran zeigt eine Übersicht.

Nach der Saison ist vor der Saison. In der Bundesliga-Spielzeit 2026/2027 wird es einige Veränderungen geben. FC Bayern München: Kingsley Coman wurde wohl per WhatsApp zu Wechsel gedrängt ran zeigt, worauf sich die Fans einstellen müssen.

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Bald verfügbar Samstag, 30.05. 12:10 • Handball EHF Finals: Montpellier HB - THW Kiel Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 12:10 • Handball EHF Finals: Montpellier HB - THW Kiel Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 30.05. 14:50 • Eishockey WM-Halbfinale: Schweiz-Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 14:50 • Eishockey WM-Halbfinale: Schweiz-Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 30.05. 15:10 • Handball EHF Finals: MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 15:10 • Handball EHF Finals: MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 30.05. 17:05 • Fussball CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live Verfügbar auf Joyn 265 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 17:05 • Fussball CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live Verfügbar auf Joyn 265 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 30.05. 19:30 • Eishockey WM-Halbfinale: Kanada-Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 19:30 • Eishockey WM-Halbfinale: Kanada-Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 30.05. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 14:30 • American Football AFLE live: 2. Spieltag: Panthers Wroclaw - Vienna Vikings Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 14:30 • American Football AFLE live: 2. Spieltag: Panthers Wroclaw - Vienna Vikings Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 14:40 • Handball EHF Finals: Spiel um Platz 3 Verfügbar auf Joyn 130 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 14:40 • Handball EHF Finals: Spiel um Platz 3 Verfügbar auf Joyn 130 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 16:00 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 16:00 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 17:05 • Mehr Sport Leichtathletik live: Goldenes Oval in Dresden Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 17:05 • Mehr Sport Leichtathletik live: Goldenes Oval in Dresden Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Neuer Ball Der offizielle Spielball der 1. und 2. Bundesliga wird zur neuen Saison nicht mehr von Derbystar, sondern von Adidas gestellt. Für den Herzogenauracher Sportartikelhersteller ist es eine Rückkehr: Bereits zwischen 2010/11 und 2017/18 zierte das Adidas-Logo den Bundesliga-Ball. Der Vertrag gilt bis zum Jahr 2034.

Neue Stadionnamen In der Saison 2026/27 treten zwei Bundesligisten in Arenen mit neuem Namen an. Der Borussia-Park erhält erstmals eine Vermarktungsbezeichnung und wird zum Ista-Borussia-Park. Die TSG Hoffenheim ändert den Namen ihrer Heimspielstätte von PreZero-Arena zu SNP-Arena.

Lange Länderspielpause Ab der kommenden Saison wird der Länderspielkalender im Herbst neu strukturiert. Anstelle von bislang drei jeweils neuntägigen Unterbrechungen wird es künftig eine 16-tägige sowie eine neuntägige Länderspielpause geben. Dafür werden die bisherigen Zeitfenster im September und Oktober zu einer längeren Phase zusammengeführt, die Ende September beginnt. Die Bundesliga wird in diesem Zeitraum an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden pausieren. Die Länderspielpausen im November und März bleiben unverändert.

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Bundesliga statt DFL Mit Beginn der neuen Saison verschwindet die Bezeichnung DFL. Nach einem Beschluss der 36 Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga firmiert die Deutsche Fußball Liga künftig unter dem Namen Bundesliga.

Regeländerungen gegen Zeitspiel Im Mittelpunkt der Regelanpassungen steht die weitere Eindämmung von Zeitspiel. Dazu werden bei Abstößen und Einwürfen künftig Countdowns eingeführt, Auswechslungen zeitlich begrenzt und behandelte Spieler müssen nach ihrer Versorgung mindestens eine Minute außerhalb des Spielfelds bleiben. Zudem hat der Videoassistent mehr Einfluss: Künftig kann der VAR auch bei Gelb-Roten Karten sowie bei Eckball-Entscheidungen korrigierend eingreifen.

Frankfurt statt Kölner Keller Der Kölner Keller bestreitet in der Saison 2026/27 seine letzte Spielzeit vor dem Umzug. Bereits in der Rückrunde der kommenden Saison wird der Betrieb testweise am neuen Standort auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main aufgenommen. Auch interessant: FC Bayern: England-Shootingstar wohl als Gordon-Alternative im Visier

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