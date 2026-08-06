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Arsenal vs. Borussia Dortmund live im TV und kostenlosen Livestream - alle Informationen zum Testspiel-Duell
Aktualisiert:von Ran
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Borussia Dortmund gastiert beim FC Arsenal in London. Hier läuft das Testspiel live im TV und im Stream?
Borussia Dortmund befindet sich nach der Asien-Tour in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Am 9. August steht für den BVB ein echter Testspiel-Kracher an. Die Schwarz-Gelben sind zu Gast beim amtierenden Premier-League-Champion FC Arsenal.
Das Spiel wird im Rahmen des Emirates Cups ausgetragen, ein jährlich abgehaltenes Vorbereitungsturnier des FC Arsenal. Der Cup besteht in diesem Jahr allerdings nur aus dem Spiel zwischen Dortmund und Arsenal.
FC Bayern auf Asien-Tour: Hier läuft das Testspiel gegen Aston Villa im TV und Livestream
Für Spannung ist dennoch gesorgt, da nun auch der BVB abgesehen von den WM-Fahrern komplett ist und alle WM-Fahrer eingegliedert sind.
ran liefert alle wichtigen Informationen zum Duell.
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Borussia Dortmund gastiert heute beim FC Arsenal: Die wichtigsten Informationen im Überblick
Begegnung: FC Arsenal vs. Borussia Dortmund
Termin: Sonntag, 9. August 2026
Anstoß: 15 Uhr
Austragungsort: Emirates Stadion, London (England)
Trainer: Mikel Arteta (FC Arsenal), Niko Kovac (Dortmund)
Emirates Cup: Läuft das Testspiel zwischen Arsenal und Dortmund live im TV?
Ja, die Partie wird live von Sky auf den Sendern Sky Sport Premier League und Sky Sport News gezeigt. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Eine kostenfreie Übertragung gibt es im linearen TV nicht.
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Dortmund gastiert beim FC Arsenal: Gibt es einen kostenfreien Livestream?
Ja, die Partie wird live und kostenfrei auf skysport.de und auf dem YouTube-Kanal von Sky gestreamt. Abo-Inhaber können auch wie gewohnt über die Sky-App oder WOW auf den Stream zugreifen.
FC Arsenal vs. BVB: Die Übertragung im Überblick
Begegnung: FC Arsenal vs. Borussia Dortmund
Anpfiff: 9. August, 15 Uhr
Pay-TV: Sky
Free-TV: /
Kostenfreier Livestream: skysport.de, YouTube-Kanal von Sky
Kostenpflichtiger Livestream: Sky Go, WOW
Wie geht es für den BVB nach dem Emirates Cup weiter?
Nach dem Emirates Cup in London steht für den BVB am 15. August ein letzter Härtetest gegen die AS Rom an. Am 22. August folgt dann auch schon das erste Pflichtspiel im Rahmen des Franz Beckenbauer Supercups.
Genau sieben Tage später bestreitet der BVB sein erstes Bundesligaspiel der Saison 2026/27 gegen den Hamburger SV.
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