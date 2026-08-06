2. Bundesliga
2. Bundesliga - Bochum vs. Hertha BSC - alle Infos zur Übertragung des Auftaktspiels in Free-TV, im kostenlosen Joyn-Stream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
Fußball: Startschuss für die neue Fußball-Bundesliga-Saison
Videoclip • 53 Sek
Die neue Zweitligasaison startet mit dem Spiel zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC. ran hat alle wichtigen Infos zu dem Auftaktspiel zusammengefasst.
Der VfL Bochum eröffnet am 7. August die neue Saison in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC. Gespielt wird im Vonovia Ruhrstadion, der Heimspielstätte der Bochumer. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.
In der vergangenen Spielzeit gewann Bochum das Hinspiel zuhause mit 3:2, im Rückspiel in Berlin stand es am Ende 1:1.
ran hat alle wichtigen Infos zu dem Auftaktspiel zusammengefasst.
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VfL Bochum vs. Hertha BSC live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Duell in der 2. Bundesliga statt?
Partie: VfL Bochum vs. Hertha BSC
Wettbewerb: 2. Bundesliga; 1. Spieltag
Datum: 7. August 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)
Bochum empfängt Hertha BSC: Läuft die 2. Bundesliga live im Free-TV?
Ja. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC wird live in SAT.1 im Free-TV übertragen.
VfL Bochum vs. Hertha BSC live: Wer zeigt das 2. Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Zweitliga-Spiel ist am Freitag, 7. August, um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
2. Bundesliga live: Wo kann ich Bochum vs. Berlin im Livestream sehen?
Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC wird im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
2. Bundesliga: Wer moderiert und kommentiert das Auftaktspiel?
Matthias Killing leitet die Moderation aus dem Studium, während Andrea Kaiser als Field Reporterin live im Stadion für Sat.1 und ran im Einsatz sein wird. Zum Team gehören außerdem Experte Markus Babbel, Studiogast Lewis Holtby und Kommentator Jonas Friedrich zum Team für den Zweitliga-Auftakt.
Hertha zu Gast in Bochum: Wo gibt's einen Liveticker zur 2. Bundesliga?
Einen Liveticker zu VfL Bochum gegen Hertha BSC gibt es wie gewohnt auf ran.de.
2. Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von VfL Bochum vs. Hertha BSC
Begegnung: VfL Bochum vs. Hertha BSC
Datum und Uhrzeit: 7. August 2026; 20:30 Uhr
Trainer: Uwe Rösler (VfL Bochum), Stefan Leitl (Hertha BSC)
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.de
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