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Borussia Dortmund auf Asientour: Hier läuft das Testspiel bei Cerezo Osaka heute live im TV und Stream

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert

Videoclip • 01:06 Min

Borussia Dortmund befindet sich im Rahmen der Saisonvorbereitung auf Asienreise. Am 29. Juli steigt ein Testspiel bei Cerezo Osaka. Hier läuft das Match im TV und im Livestream.

Der BVB befindet sich vom 26. Juli bis zum 2. August auf Asientour und wird in Japan zwei Testspiele abhalten. Das erste davon findet am 29. Juli um 12 Uhr bei Cerezo Osaka statt.

Der japanische Klub ist in der abgelaufenen Saison Vize-Meister hinter Vissel Kobe geworden und ist somit durchaus als enstzunehmender Testgegner anzusehen.

Die Borussen haben im ersten Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine 1:2-Pleite kassiert, traten jedoch auch mit einer sehr jungen Auswahl an. Komplett wird der Kader zudem auch auf der Asienreise nicht sein.

Die deutschen WM-Fahrer sind zwar wieder dabei, jedoch fehlen Julian Ryerson, Gregor Kobel und Marcel Sabitzer, die erst nach dem Trip ins Training einsteigen werden. Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlen zusätzlich verletzungsbedingt. Dafür erhalten viele junge Spieler ihre Chance.

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Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live: Die wichtigsten Infos im Überblick

  • Begegnung: Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund

  • Anpfiff: 29. Juli, 12 Uhr

  • Stadion: Yanmar Stadium Nagai

  • Ort: Osaka, Japan

Dortmund gastiert bei Cerezo Osaka: Läuft das Testspiel im Free-TV?

Nein, das Testspiel wird nicht im Free-TV übertragen.

Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live: Wer überträgt das Testspiel im Pay-TV?

Sowohl Sky als auch DAZN werden das Spiel zwischen dem BVB und Osaka im Pay-TV zeigen. Sky überträgt auf den Sendern Sky Sport News HD, Sky Sport Top Event und Sky Bundesliga HD1, DAZN zeigt das Match auf dem linearen Kanal DAZN1.

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Cerezo Osaka vs. BVB: Gibt es heute einen kostenfreien Livestream?

Ja, das Match kann kostenlos unter skysport.de gestreamt werden. Zahlende Kunden können den Stream auch über WOW, Sky Go sowie über die DAZN-App aufrufen.

Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live: Die Übertragung im Überblick

  • Free-TV: /

  • Pay-TV: DAZN1, Sky Sport News, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event

  • Kostenfreier Livestream: skysport.de

  • Kostenpflichtiger Livestream: DAZN, WOW, Sky Go

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Borussia Dortmund: So geht es nach dem Testspiel weiter

Die "Schwarz-Gelben" werden am 1. August beim FC Tokyo in der japanischen Hauptstadt gastieren. Ein Tag später geht es zurück nach Deutschland, wo die finalen Vorbereitungen auf die Saison starten. Am 9. August gastiert der BVB beim Emirates Cup beim FC Arsenal.

Sechs Tage später steht zu Hause ein weiteres Testspiel gegen die AS Rom an. Am 22. August folgt der Pflichtspiel-Auftakt im Rahmen des Supercups (live auf Sat.1 und Joyn). Gegner wird hier der FC Bayern sein.

Auch interessant: Ex-BVB-Star Julian Brandt vor Engagement in England

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