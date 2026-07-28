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Borussia Dortmund auf Asientour: Hier läuft das Testspiel beim FC Tokyo live im TV und im kostenlosen Livestream

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball Bundesliga

BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert

Videoclip • 01:06 Min

Borussia Dortmund befindet in der Saison-Vorbereitung auf Asienreise. Am 1. August steigt dabei ein Testspiel beim FC Tokyo. Hier läuft das Match im TV und im Livestream.

Der BVB befindet sich vom 26. Juli bis zum 2. August auf Asientour und wird in Japan zwei Testspiele abhalten. Nach dem ersten Kick bei Cerezo Osaka am 29. Juli steht am 1. August das zweite Match gegen den FC Tokyo in der japanischen Hauptstadt auf dem Programm.

Die Borussen haben im ersten Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine 1:2-Pleite kassiert, traten jedoch auch mit einer sehr jungen und unerfahrenen Auswahl an. Komplett wird der Kader zudem auch auf der Asienreise nicht sein.

Die deutschen WM-Fahrer um Felix Nmecha sind zwar wieder an Bord, jedoch sind Julian Ryerson, Gregor Kobel und Marcel Sabitzer nicht dabei, die erst nach dem Trip ins Training einsteigen werden. Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlen zusätzlich verletzungsbedingt. Es ist erneut damit zu rechnen, dass viele Talente zum Einsatz kommen.

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FC Tokyo vs. Borussia Dortmund: Die wichtigsten Infos im Überblick

  • Begegnung: FC Tokyo vs. Borussia Dortmund

  • Anpfiff: 1. August, 12 Uhr

  • Stadion: New National Stadium

  • Ort: Tokio, Japan

Dortmund gastiert beim FC Tokyo: Läuft das Testspiel im Free-TV?

Nein, das Testspiel in Tokio wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Tokyo vs. Borussia Dortmund: Wer überträgt das Testspiel im Pay-TV?

Sowohl Sky als auch DAZN werden das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Tokyo im Pay-TV zeigen. Sky überträgt auf dem Sender Sky Bundesliga, DAZN zeigt das Match auf dem linearen Kanal DAZN1.

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FC Tokyo vs. BVB: Wo finde ich einen kostenfreien Livestream?

Sky wird die Partie kostenlos auf skysport.de übertragen. Hierfür ist kein Abonnement nötig.

Zahlende Kunden können das Match auch auf Sky Go, WOW und über die DAZN-App streamen. Zudem wird es auf BVB-TV einen Stream geben. Das Abo kostet hierfür monatlich 1,99 Euro, jedoch sind Inhalte gelegentlich auch kostenfrei aufrufbar.

FC Tokyo vs. Borussia Dortmund: Die Übertragung im Überblick

  • Free-TV: /

  • Pay-TV: DAZN1, Sky Sport Bundesliga

  • Kostenfreier Livestream: skysport.de

  • Kostenpflichtiger Livestream: DAZN, WOW, Sky Go, BVB-TV

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Borussia Dortmund: So geht es nach dem Testspiel weiter

Die Borussen werden am Tag nach dem Test in Tokio nach Deutschland zurückkehren, wo die finalen Vorbereitungen auf die Saison starten. Am 9. August gastiert der BVB beim Emirates Cup beim FC Arsenal.

Sechs Tage später steht zu Hause ein weiteres Testspiel gegen die AS Rom an. Am 22. August wird es im Rahmen des Supercups (live auf Sat.1 und Joyn) erstmals so richtig ernst. Gegner wird hier der FC Bayern sein. Die Partie steigt im Signal Iduna Park.

Auch interessant: Ex-BVB-Star Julian Brandt vor Engagement in England

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