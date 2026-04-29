Es kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt: Der Tabellenvorletzte VfL Wolfsburg kann im Abstiegskampf und einer möglichen Relegation nicht mehr auf Maximilian Arnold zählen.

Der Wolfsburg-Kapitän fällt wegen Leistenproblemen in den letzten drei Spielen aus und könnte bei der Relegation nicht auflaufen. Arnold plagen die Schmerzen schon länger.

"Max hatte zuletzt immer mal wieder Fortschritte gemacht, ohne aber komplett das Fitnessniveau zu erreichen, das er für seine intensive Spielweise einfach braucht. Am Sonntag im Training hat er dann leider einen Rückschlag erlitten, so dass wir gemeinsam in Absprache mit den Ärzten entschieden haben, auch im Hinblick auf die neue Saison, ihn jetzt besser ganz rauszunehmen", sagte Trainer Dieter Hecking.

Arnold fehlt damit am Sonntag (19.30 Uhr im Liveticker) beim SC Freiburg, im Heimspiel gegen Bayern München (9. Mai) und im Finale beim FC St. Pauli (16. Mai). "Wenn man merkt, es geht einfach nicht, dann muss man auch eine Entscheidung treffen, die wehtut", so Arnold. Der 31-Jährige hatte zuletzt bei Union Berlin seinen 400 Bundesliga-Einsatz für die Wölfe absolviert.

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