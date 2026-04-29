Hamburger SV - Kuntz-Nachfolge: Wildert der HSV beim FC Bayern?

Der Hamburger SV sucht weiterhin einen Nachfolger für Stefan Kuntz. Medienberichten zufolge ist der HSV beim FC Bayern fündig geworden.

Seit dem Aus von Stefan Kuntz als Sportvorstand sucht der Hamburger SV einen Nachfolger. Kuntz war Ende 2025 beim Aufsteiger ausgeschieden. Nun wird der Posten aber wohl bald neu besetzt - mit Kathleen Krüger.

Wie das Hamburger Abendblatt am Mittwochabend berichtete, hat der Aufsichtsrat der Hanseaten in einer Sitzung mit einer Mehrheit für die 40-Jährige votiert. Krüger ist beim FC Bayern aktuell Leiterin Organisation und Infrastruktur. Bekannt geworden war sie als Teammanagerin der Profis, vor allem unter Ex-Trainer Pep Guardiola.

Nun winkt ihr der nächste Karriereschritt. Ein Angebot soll ihr laut der "Sport Bild" bereits vorliegen, angeblich sollen mit den Bayern Gespräche wegen einer Freigabe laufen. Ihr Vertrag dort ist unbefristet.

Eine Frau auf einem Vorstandsposten bei dem Traditionsklub wäre kein Novum: Katja Kraus gehörte von 2003 bis 2011 zur Führungsetage der "Rothosen" als damals erste Frau im Vorstand eines Fußball-Bundesligisten. Die Verantwortung im Sport könnte künftig Krüger tragen und den Klub gemeinsam mit dem verbliebenen Finanzvorstand Eric Huwer anführen.