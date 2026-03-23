1. FC Köln: Nach Kwasniok-Aus - Toppmöller lehnt Trainerjob beim Effzeh wohl ab

ran Fußball Bundesliga "BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus Videoclip • 02:03 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Aus von Lukas Kwasniok schaut sich der 1. FC Köln nach einem Nachfolger um. Nach ersten Gesprächen soll Ex-Frankfurt-Coach Dino Toppmöller wohl abgesagt haben.

Nach dem 3:3-Unentschieden im Derby gegen Borussia Mönchengladbach zog der 1. FC Köln die Reißleine und trennte sich von Trainer Lukas Kwasniok. Laut dem Kölner "Express" soll es bereits erste Gespräche mit möglichen Kandidaten gegeben haben, darunter auch Dino Toppmöller, der im Januar von Eintracht Frankfurt entlassen worden war. Borussia Dortmund: Trennung von Sebastian Kehl ist eine Chance für beide Seiten - ein Kommentar Demnach habe es lose Gespräche mit dem 45-Jährigen gegeben, in konkrete Verhandlungen wäre der ehemalige Frankfurt-Trainer aber erst nach der Saison und dem geglückten Klassenerhalt eingestiegen. Mittlerweile habe er aber signalisiert, dass er im Sommer höhere Ambitionen hat.

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1. FC Köln: Kehrt Funkel als Trainer zurück? Unterdessen soll laut "Bild"-Informationen Friedhelm Funkel als erneuter Retter diskutiert werden. Funkel war bereits zum Ende der vergangenen Saison für die letzten zwei Spiele der Saison eingesprungen, um den Aufstieg mit dem "Effzeh" klarzumachen. Damals ging die Aktion gut - Köln gewann beide Spiele und stieg als Tabellenerster zurück in die Bundesliga auf. Zehn Monate später steht man lediglich zwei Punkte vor einem Relegationsplatz und konnte nur drei Punkte in den letzten sieben Spielen holen. Vor der Länderspielpause hat man sich daher für einen neuen Impuls entschieden.

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Co-Trainer René Wagner übernimmt vorerst interimsweise - ob er am 5. April tatsächlich gegen Frankfurt an der Seitenlinie stehen wird, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise hat der 1. FC Köln bis dahin einen Feuerwehrmann oder eine langfristige Lösung gefunden. Auch interessant: Borussia Dortmund und Sebastian Kehl gehen getrennte Wege: Angeblich zwei heiße Nachfolge-Kandidaten

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