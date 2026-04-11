Fußball
102. Treffer: FC Bayern München sorgt auf St. Pauli für einen Bundesliga-Torrekord
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Der FC Bayern München hat sich am Samstagabend auf St. Pauli mal wieder in den Geschichtsbüchern der Bundesliga verewigt.
Die Überflieger von Bayern München haben einmal mehr Bundesliga-Geschichte geschrieben und für einen Torrekord gesorgt.
Leon Goretzka (53.) erzielte im Ligaspiel beim FC St. Pauli den 102. Treffer für den deutschen Rekordmeister in dieser Saison, damit überflügelte München die 54 Jahre alte Bestmarke, die der FC Bayern in der Saison 1971/72 mit 101 Toren aufgestellt hatte.
Die Bayern dominieren auf St. Pauli
Die Bayern waren mit 100 Saisontreffern ins Spiel auf St. Pauli gegangen, Jamal Musiala (9.) erzielte bereits früh Tor 101.
Dann sorgte Goretzka für den historischen Moment. Kurz darauf erzielte Michael Olise Treffer Nummer 103 (54.).
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