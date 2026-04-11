Der FC Bayern München hat sich am Samstagabend auf St. Pauli mal wieder in den Geschichtsbüchern der Bundesliga verewigt.

Die Überflieger von Bayern München haben einmal mehr Bundesliga-Geschichte geschrieben und für einen Torrekord gesorgt.

Leon Goretzka (53.) erzielte im Ligaspiel beim FC St. Pauli den 102. Treffer für den deutschen Rekordmeister in dieser Saison, damit überflügelte München die 54 Jahre alte Bestmarke, die der FC Bayern in der Saison 1971/72 mit 101 Toren aufgestellt hatte.