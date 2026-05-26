3. Liga: 1860 München steht wohl erneut vor großen Geldproblemen - Hasan Ismaik abgetaucht

1860 München hat Jahr für Jahr Probleme mit der Lizenz für die 3. Liga. Auch in diesem Jahr soll eine Millionensumme fehlen.

Drittligist 1860 München zittert um die Lizenz für die kommende Saison. Wie die "Bild" berichtet, müssen die Löwen bis zum 3. Juni mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen.

Andernfalls droht dem Traditionsverein der Sturz in die Regionalliga. Die fehlende Planungssicherheit soll laut "Absolut Sechzig" auch der Grund für ausstehende Personalentscheidungen sein.

In der Vergangenheit hatte der umstrittene Investor Hasan Ismaik Fehlbeträge stets ausgeglichen. Ob er nach dem gescheiterten Verkauf seiner Anteile im Sommer vergangenen Jahres erneut einspringt, erscheint bislang fraglich.