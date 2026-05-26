Geldprobleme in München
3. Liga: 1860 München steht wohl erneut vor großen Geldproblemen - Hasan Ismaik abgetaucht
Aktualisiert:von Malte Ahrens
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:30 Min
1860 München hat Jahr für Jahr Probleme mit der Lizenz für die 3. Liga. Auch in diesem Jahr soll eine Millionensumme fehlen.
Drittligist 1860 München zittert um die Lizenz für die kommende Saison. Wie die "Bild" berichtet, müssen die Löwen bis zum 3. Juni mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen.
Andernfalls droht dem Traditionsverein der Sturz in die Regionalliga. Die fehlende Planungssicherheit soll laut "Absolut Sechzig" auch der Grund für ausstehende Personalentscheidungen sein.
In der Vergangenheit hatte der umstrittene Investor Hasan Ismaik Fehlbeträge stets ausgeglichen. Ob er nach dem gescheiterten Verkauf seiner Anteile im Sommer vergangenen Jahres erneut einspringt, erscheint bislang fraglich.
1860 München: Investoren gefunden, Ismaik abgetaucht
Gerüchten zufolge soll eine Investorengruppe um den ehemaligen Nationalspieler Thomas Hitzlsperger an einem Einstieg interessiert sein.
Investor Ismaik sei laut dem Bericht aktuell jedoch nicht interessiert, was sich im Süden Deutschlands um seine Löwen abspielt.
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