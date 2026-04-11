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BVB: Schlotterbeck mit Vertragsklausel - Er kann wohl nicht zu Bayern wechseln

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von ran

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FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr

Videoclip • 01:19 Min

Nico Schlotterbeck unterschreibt langfristig beim BVB. Ein Abschied in Richtung München soll vertraglich wohl ausgeschlossen sein.

Nach wochenlanger Spekulation um einen Bayern-Wechsel hat die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bis 2031 bei BVB-Fans Freude ausgelöst. Laut Medienberichten soll nun sogar ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister nicht möglich sein.

Am Freitag gaben Verein und Spieler die Verlängerung von Schlotterbecks 2027 auslaufendem Vertrag bekannt. In seinem neuen Arbeitspapier gibt es eine Ausstiegsklausel, die für bestimmte Vereine zwischen 50 und 60 Millionen Euro beträgt.

Laut "Bild" soll in diesem Teil des neuen Vertrags allerdings ein ganz besonderes Detail verborgen sein Es soll spezifisch keine Exit-Klausel für den FC Bayern München geben. Und das für die gesamte Vertragsdauer bis 2031.

Schlotterbeck: Neuer Vertrag mit spezifischer Ausstiegsklausel

Für andere europäische Top-Klubs soll die Ausstiegsklausel derweil schon ab diesem Sommer nutzbar sein. Welche ausländischen Vereine genau ein Anrecht darauf haben, ist nicht klar. Allerdings ist von europäischen Giganten wie Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Manchester City oder Paris Saint-Germain auszugehen.

Der Hintergrund: Die Borussia will aus schmerzlichen Erfahrungen der Vergangenheit lernen und nicht erneut einen Top-Leistungsträger an den direkten Konkurrenten verlieren.

Auch interessant: Nico Schlotterbeck: Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund ist eine Win-win-Situation – Kommentar

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