Nico Schlotterbeck unterschreibt langfristig beim BVB. Ein Abschied in Richtung München soll vertraglich wohl ausgeschlossen sein.

Nach wochenlanger Spekulation um einen Bayern-Wechsel hat die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bis 2031 bei BVB-Fans Freude ausgelöst. Laut Medienberichten soll nun sogar ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister nicht möglich sein.

Am Freitag gaben Verein und Spieler die Verlängerung von Schlotterbecks 2027 auslaufendem Vertrag bekannt. In seinem neuen Arbeitspapier gibt es eine Ausstiegsklausel, die für bestimmte Vereine zwischen 50 und 60 Millionen Euro beträgt.

Laut "Bild" soll in diesem Teil des neuen Vertrags allerdings ein ganz besonderes Detail verborgen sein Es soll spezifisch keine Exit-Klausel für den FC Bayern München geben. Und das für die gesamte Vertragsdauer bis 2031.