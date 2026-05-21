Bundesliga
Albert Riera: Schnelle Rückkehr auf Trainerbank nach Eintracht-Aus?
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
"Sane statt El Mala?!" Fans zerreißen Nagelsmann-Kader
Videoclip • 01:23 Min
Für den kürzlich bei Eintracht Frankfurt gefeuerten Albert Riera tut sich wohl die Möglichkeit auf, umgehend wieder auf die Trainerbank zurückzukehren.
Nach nur 14 Pflichtspielen auf der Bank von Bundesligist Eintracht Frankfurt war für Albert Riera schon wieder Schluss bei den Hessen.
Unmittelbar nach dem Ende der Bundesliga-Saison gab die Eintracht die Trennung vom 44-Jährigen bekannt, der erst im Februar 2026 sein Amt bei den Frankfurtern angetreten hatte.
Wegen des schwachen Punktedurchschnitts von nur 1,21 pro Partie und einigen Zerwürfnissen mit Stars im Kader endete die Ära des früheren Liverpool-Profis abrupt - doch nun winkt Riera möglicherweise ein Blitz-Comeback auf der Trainerbank.
Heuert Ex-Eintracht-Trainer Riera in Bulgarien an?
Wie die bulgarische Zeitung "Tema Sport" berichtet, wird der Spanier bei Ludogorets Rasgrad als möglicher neuer Coach gehandelt.
Der Klub hat zuletzt nach zuvor 14 Meistertiteln in Folge in Bulgarien den Titel verpasst, deshalb soll der aktuelle Trainer Per-Mathias Högmo in Rasgrad vor dem Aus stehen.
Für Riera wäre es die erste Station in Bulgarien, bislang trainierte er neben der Eintracht als Chefcoach Teams in Slowenien und Frankreich, war zudem Co-Trainer bei Galatasaray Istanbul.
Mehr News zur Bundesliga
Bundesliga
Relegation zur Bundesliga heute live: VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
Bundesliga
EL-Prämie reinvestiert? Freiburg wohl vor Rekordtransfer
Bundesliga
Union Berlin: Eta-Nachfolger steht fest
Bundesliga
Hecking vor Relegations-Drama: "Ich brauche dieses Adrenalin"
Bundesliga
Einst bangte die Welt um ihn: Eriksen soll Wolfsburg retten
Bundesliga
Als Lennart Karl fast beim VfB Stuttgart gelandet wäre