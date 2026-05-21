Für den kürzlich bei Eintracht Frankfurt gefeuerten Albert Riera tut sich wohl die Möglichkeit auf, umgehend wieder auf die Trainerbank zurückzukehren.

Nach nur 14 Pflichtspielen auf der Bank von Bundesligist Eintracht Frankfurt war für Albert Riera schon wieder Schluss bei den Hessen.

Unmittelbar nach dem Ende der Bundesliga-Saison gab die Eintracht die Trennung vom 44-Jährigen bekannt, der erst im Februar 2026 sein Amt bei den Frankfurtern angetreten hatte.

Wegen des schwachen Punktedurchschnitts von nur 1,21 pro Partie und einigen Zerwürfnissen mit Stars im Kader endete die Ära des früheren Liverpool-Profis abrupt - doch nun winkt Riera möglicherweise ein Blitz-Comeback auf der Trainerbank.