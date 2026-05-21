ran Fußball Bundesliga Dieter Hecking vor Relegations-Spielen: "Ich brauche den Druck!" Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Der VfL Wolfsburg muss nach einer holprigen Saison die Extra-Runde in der Relegation gegen den SC Paderborn drehen. Vor dem Hinspiel (heute ab 19:50 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn) erklärt VfL-Trainer Dieter Hecking seine Herangehensweise im ran-Interview.

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Dieter Hecking: "Du brauchst diese Anspannung ..." ran: Herr Hecking, wie ist die Lage beim VfL gerade? Beschreiben Sie, wie es der Mannschaft in dieser schwierigen Situation geht. Dieter Hecking: Ach, sie ist gar nicht so schwierig. Man darf sich nicht einreden, dass sie schwierig ist. Wir kommen aus einer ganz schwierigen Situation. Es hätte nämlich alles vorbei sein können, wenn wir auf St. Pauli verloren hätten. Wir haben uns diese beiden Spiele verdient, weil wir in den letzten Wochen sehr gut und sehr viel investiert haben. Wir haben diese Relegationsspiele gewonnen und wir haben jetzt die Chance, den Verbleib in der Bundesliga zu gewinnen - und darauf haben wir hingearbeitet. Jetzt haben wir diese beiden Spiele und wollen sie natürlich auch dementsprechend bespielen. ran: Wie gehen Sie dabei mit dem "Abstiegs"-Druck um? Hecking: Ich glaube, es ist ganz normal, dass du den Druck spürst. Immer wenn es um etwas geht, ob es ein Finale ist, ob du um die Meisterschaft spielst, international spielst oder im Abstiegskampf. Der ist noch mal ein bisschen brutaler, weil du weißt, dass für die Mitarbeiter, für den gesamten Verein, aber auch für die Spieler und den Trainer sehr viel auf dem Spiel steht. Trotzdem musst du diese Anspannung spüren. Wenn es mir egal wäre, wäre ich der Falsche für die Situation. Mir ist es nicht egal und ich brauche das auch. Ich brauche dieses Adrenalin in mir. Ich weiß aber auch, dass vor dem Spiel die Phase kommen werde, wo ich runterdampfe und mich in die Verfassung bringe, wo ich sage: Jetzt brauchst du einen klaren Kopf und keine Emotionen mehr.

Dieter Hecking über Christian Eriksen: "Er ist total geerdet" ran: Welche Rolle spielt Christian Eriksen bei dem Ganzen? Ein erfahrener Spieler wie er hat alles erlebt, auf hohem Niveau gespielt und kam hier mit großen Vorschusslorbeeren an. Welche Rolle spielt er für Sie? Hecking: Vor zwei, drei Wochen hat er ein Interview gegeben und hat gesagt, dass wenn wir den Klassenerhalt schaffen, ist das für ihn genauso hoch zu bewerten wie eine Meisterschaft. Und das sagt ja eigentlich über diesen Spieler alles aus. Er ist total geerdet, er weiß, was wichtig ist. Er ist keiner, der ein großes Tamtam um seine Person macht. Er versucht es in seiner unnachahmlichen Art, mit seiner Erfahrung, mit seiner Aura und will so mit dieser Mannschaft erfolgreich Fußball spielen. Und deshalb ist er für mich ein ganz, ganz wichtiger Spieler in der Mannschaft. ran: Fußballerische Qualität und Marktwerte haben Sie auf der Pressekonferenz vor dem Spiel als nicht wichtig bezeichnet. Was meinen Sie damit konkret auf das Spiel bezogen? Hecking: Ja habe ich, denn darauf wird es nicht ankommen. Erstmal: Marktwerte ist eine Spielerei für mich wie Krypto-Währung. Da gebe ich eh nicht viel drauf. Fußballerisches Können? Ja, natürlich haben wir gute Spieler. Aber auch gute Spieler können in Drucksituationen Fehler machen. Wir müssen die Fehler minimieren. Fehler können und dürfen als Spieler passieren, aber du darfst deshalb nicht verunsichert sein. Es werden in beiden Spielen Fehler passieren. Wir müssen weniger machen als der Gegner, und das wird die Aufgabe sein. Die Dynamik eines solchen Spiels anzunehmen, das wird die Aufgabe sein.

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