Union Berlin hat den Nachfolger von Interimstrainerin Marie-Louise Eta bekannt gegeben.

Wieder ein Schweizer als Chef in Köpenick: Mauro Lustrinelli soll Union Berlin als Nachfolger von Trainer-Pionierin Marie-Louise Eta in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, übernimmt der einstige Assistent von Union-Ikone Urs Fischer zur Spielzeit 2026/2027 als Chefcoach. Vor allem soll der 50-Jährige dem eisernen Spielstil ein fußballerisches Upgrade verpassen.

"Union ist ein besonderer Verein mit klaren Werten und ehrlichen Menschen. Ich bin hoch motiviert und voller Vorfreude, um gemeinsam mit den Gremien, den Mitarbeitern, den Fans und natürlich mit der Mannschaft eine neue Reise zu beginnen", sagte Lustrinelli, der den Aufsteiger FC Thun jüngst völlig überraschend zur Meisterschaft in seiner Heimat geführt hatte. Laut Sky soll Union rund eine Million Euro Ablöse an Thun überweisen, wo der Coach noch einen bis 2028 gültigen Vertrag hatte. Union selbst machte zur Laufzeit des Kontrakts wie üblich keine Angaben.

Lustrinelli habe "in den vergangenen Jahren gezeigt, wie er Mannschaften formen und weiterentwickeln kann. Der Meistertitel mit einem Aufsteiger spricht für seine fachliche Qualität, aber auch für seine Fähigkeit, eine Gruppe zu führen und zu begeistern", sagte Gecshäftsfüherer Horst Heldt: "Zudem entspricht seine Art, Fußball spielen zu lassen, unseren Vorstellungen. Wir wollen aktiver spielen, verstärkt junge Spieler integrieren und gemeinsam erfolgreich sein"