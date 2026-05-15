Real Madrid: Mourinho spielt auf Zeit - Internationale Transfers und Gerüchte im Ticker

ran Fußball WM 2026: Mit Madonna und Shakira! Irre Halbzeit-Show beim Finale geplant Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 15. Mai, 22:57 Uhr: Wechsel zu Real? Mourinho spielt auf Zeit +++ Jose Mourinho wird auch weiterhin als Top-Kandidat für die Nachfolge von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid gehandelt. Mit den Königlichen gesprochen habe er aber noch nicht, beteuerte der Portugiese bei der Pressekonferenz seines Klubs Benfica Lissabon vor dem abschießenden Saisonspiel bei Estoril Praia am Samstag. "Ich hatte keinerlei Kontakt zu Real Madrid. Weder zum Präsidenten noch zu irgendeiner anderen wichtigen Person des Vereins", erklärte "The Special One". Über seine Zukunft nach der laufenden Saison habe er sich noch keine Gedanken gemacht, meinte der 63-Jährige. Gleichzeitig bestätigte Mourinho, ein Angebot von Benfica erhalten zu haben, was er zunächst abgelehnt habe. Erst "am Sonntag" nach dem Spiel in Estoril wolle er sich mit seiner Zukunft befassen. Diese Aussage nähern die Spekulationen um einen Wechsel nach Madrid. Wie die spanische Zeitung "As" berichtet, gibt es in Mourinhos derzeitigem Vertrag bei eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlauben würde, den Klub für drei Millionen Euro zu verlassen. Diese Frist läuft demnach bis zum 26. Mai. Erst zehn Tage nach dem letzten Saisonspiel müsste sich Mourinho entscheiden.

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+++ 14. Mai, 17:49 Uhr: Zieht Federico Valverde nach Kabinen-Schlägerei bei Real Madrid die Reißleine? +++ Bei Real Madrid war zuletzt die Kabinen-Schlägerei zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni das große Thema. Nun berichtet die spanische Zeitung "AS", dass möglicherweise Paris Saint-Germain aus dieser Situation Kapital schlagen könnte. Demnach hat der französische Meister schon Kontakt zum Uruguayer Valverde aufgenommen, um auszuloten, ob eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers im Sommer 2026 möglich sei. Öffnet sich diese Tür, soll PSG wohl bereit sein, zuzuschlagen, und den Strategen der Madrilenen nach Paris lotsen wollen. Allerdings wäre ein Transfer wohl durchaus kostspielig, denn Valverdes Vertrag läuft noch bis Sommer 2029. Im Bericht ist von einer möglichen Ablösesumme von 100 bis 120 Millionen Euro die Rede. Zudem wolle Valverde wohl trotz des Streits mit Tchouameni ohnehin bei Real bleiben.

+++ 14. Mai, 12:25 Uhr: Mohamed Salah wohl vor überraschendem Wechsel +++ Mohamed Salah wird den FC Liverpool nach Vertragsende im Sommer ablösefrei verlassen. Im Rennen um den Flügelspieler soll offenbar ein Klub vorne liegen, den wohl nur die wenigsten in der Pole Position vermutet hätten. Wie das türkische Magazin "A Spor" berichtet, soll Fenerbahce Istanbul intensiv an einem Deal mit dem 33-Jährigen arbeiten. Demnach hätten bereits Gespräche mit dem Umfeld des Ägypters stattgefunden. Ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro stehe im Raum, heißt es weiter. Salah wechselte 2017 für rund 42 Millionen Euro von der AS Rom zu den "Reds" und prägte unter Trainer Jürgen Klopp eine Ära.

+++ 13. Mai, 21:43 Uhr: Nächster Karriere-Dämpfer für Benjamin Pavard +++ Eigentlich ist Benjamin Pavard mit seinen 30 Jahren noch im besten Fußballer-Alter. Dennoch befindet sich der Ex-Bayern-Star aktuell auf dem absteigenden Ast. Der aktuell von Inter Mailand an Olympique Marseille verliehene Abwehr-Allrounder steht wohl vor seinem nächsten Umzug. Laut eines Berichts der "Sport Bild" hat sich der Ligue-1-Klub dagegen entschieden, die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen. Pavard wird folgerichtig zunächst zu Inter Mailand zurückkehren, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Die Entscheidung von Marseille dürfte allerdings auch finanzielle Gründe haben. Der Tabellen-Sechste hat die anvisierte Qualifikation für die Champions League verpasst und kann maximal noch die Europa League erreichen. Der Abwehrspieler hat in der laufenden Saison 36 Partien für Marseille absolviert. Ob er bei Inter eine Zukunft hat, ist derweil ungewiss. Nach seinem Abschied von den Bayern im Sommer 2023 war Pavard zwar zunächst meist Stammspieler, wurde aber auch von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Insgesamt absolvierte er für Inter 70 Pflichtspiele. Bei der WM wird sich für Pavard wohl kaum eine Bühne bieten, zumal er seit eineinhalb Jahren kein Länderspiel mehr für die Bleus absolvieren durfte.

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